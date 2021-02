Deze 3 sterrenbeelden merken het meest van de nieuwe maan in februari

Heb je zin om het even he-le-maal anders te doen? Goed nieuws, want het ideale moment daarvoor is aangebroken. De nieuwe maan van 11 februari blaast een frisse wind door al onze levens – en vooral die van de volgende drie sterrenbeelden.

De nieuwe maan schuift naar voren in het teken van Waterman. Daardoor voel je je geïnspireerd om buiten de gebaande paden te denken en doelen te stellen voor de toekomst. Een nieuwe maan is altijd een goed moment voor nieuwe plannen, maar vergeet niet dat we ook middenin de retrograad van Mercurius zitten. Die draai naar achteren kunnen makkelijk roet in het eten van nieuwe plannen gooien of ervoor zorgen dat je de toekomst niet meer zo helder ziet.

Op deze sterrenbeelden heeft de nieuwe maan de meeste impact.

Stier

Deze nieuwe maan zet je carrière en publieke imago in de schijnwerpers. Op je werk wil je uit je routine breken en iets totaal onverwachts doen, of je overweegt zelfs een compleet nieuw carrièrepad. Hoe dan ook: met Mars in je teken durf je uitgesproken te zijn en kun je op werk vragen naar wat je wil. Dit is jouw kans om uit het keurslijf te breken en een heel nieuw pad uit te stippelen. Maak er gebruik van.

Leeuw

Je bent waarschijnlijk nog aan het bijkomen van de dramatische volle maan van januari, maar riemen vast voor de volgende ronde. Deze nieuwe maan werpt licht op je relaties, wat de komende tijd in het teken stelt van je liefdesleven en je toewijding aan anderen. Door de gemixte signalen van de retrograad van Mercurius, verloopt de communicatie met anderen misschien wat stroef. Laat onenigheid deze nieuwe kans niet vertroebelen. Je hebt een spannende kans om iets nieuws te beginnen met iemand die dichtbij je staat en gemaakte afspraken te herdefiniëren. Als je single bent is dit een goed moment om je hart open te gooien voor een nieuw iemand.

Waterman

Deze nieuw man is van jou Waterman, en je voelt je dan ook sterker dan ooit. Je kristalliseert een meer authentiekere variant van jezelf uit. Daarom is het nu extra belangrijker om gehoor te geven aan je eigen behoeftes. Zoveel inzichten krijgen over je identiteit is intens, maar met je innovatieve ideeën en onconventionele kijk kun je anderen inspireren. Vertrouw op je eigen kracht, ook als de nieuwe maan uitdagingen voor je voeten werpt.

Bron: Bustle | Beeld: Getty