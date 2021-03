De nieuwe maan staat in Vissen: dit is wat het voor jou betekent

Op zaterdag 13 maart is het weer tijd voor een nieuwe maan en deze staat in Vissen. Als je gevoelig bent voor de effecten van de maan, dan zul je rond de 13e zéker iets gaan merken. En dan hebben we het vooral over de behoefte aan één ding, of eigenlijk twee dingen: vergeven en vergeten.

De nieuwe maan

De nieuwe maan in Vissen gaat zorgen voor een boel liefde en rust in je leven. Deze periode staat namelijk in teken van vergeven, loslaten en je hart openen voor een nieuwe liefde. Je zult merken dat je je meelevend en begripvol opstelt tegenover anderen. Het lukt je makkelijker om wrok los te laten en om pijn te verwerken. Dat allemaal om een nieuwe start te kunnen maken.

Geluk en intuïtie

Daarnaast is dit ook een goed moment om te luisteren naar je intuïtie en geluk te halen uit kleine dingen. Muziek, kunst en fotografie zullen je blij maken, omdat het je nu lukt om rustig te kijken en te luisteren, zonder dat je hoofd vol zit met plaaggeesten. De kans is ook groot dat je deze periode levendige dromen hebt ’s nachts. Overdenk deze goed, want er kan een mooie betekenis achter schuilen.

Oude en nieuwe liefdes

We noemden het al even, maar op het gebied van menselijk contact, gaat het je nu heel goed lukken om zaken af te sluiten. Het lukt je om je op een volwassen manier op te stellen richting iemand waarnaar je eerder wrok koesterde. Je laat eindelijk oude pijn los. De dagen voorafgaand aan de nieuwe maan kunnen zwaar voelen. Dit is niet gek, het is zelfs nodig en legt de basis voor substantiële verandering.

Dromen

De kans is groot dat je je rond de periode van de nieuwe maan dromerig voelt. Je droomt van de dingen die je graag wil bereiken, maar het lijkt allemaal zo ver weg. Maar zo onbereikbaar als het allemaal voelt, zo bereikbaar is het. Want in de week na de nieuwe maan breekt de tijd aan waarin dromen uit zullen komen.

