Op 11 februari was er weer sprake van een Nieuwe Maan. Deze kan je eigenlijk niet zien. Dit komt doordat de zon en de maan in deze stand dezelfde positie hebben ten opzichte van de aarde. Deze maan stond in het dierenriemteken Waterman, en dat heeft déze gevolgen voor je gemoedstoestand.

De Nieuwe Maan is de eerste van de acht fases die de maan aflegt. Deze begint meestal een tot drie dagen na de Asgrauwe Maan. Deze maan staat altijd in het teken van een nieuw begin: een schone lei. Een frisse wind, een duwtje in je rug! Vanaf dat moment zet je weer een nieuwe koers voor de komende maand. Tijdens deze Maanfase is het heel belangrijk om jezelf te uiten en je diepste verlangens voorop te stellen.

Waterman-energie

Deze maan stond dus in het dierenriemteken Waterman. De energie van de Waterman was de afgelopen dagen heel goed te voelen. Dat komt omdat niet alleen de zon en de maan in dit dierenriemteken staan. De Zon, Maan, Mercurius, Venus, Jupiter en Saturnus staan namelijk ook in Waterman. Dit is heel bijzonder. De laatste keer dat dit fenomeen voorkwam was namelijk in 1962. De energie van deze Waterman is dus niet te missen.

Wat betekent dit voor jou

Waterman behoort tot het element lucht en is een sociaal teken. Watermannen hebben er vaak behoefte aan om lekker zichzelf te zijn en moedigen dit ook vaak aan bij anderen. Dit is iets om als Waterman trots op te zijn. Ook zijn ze hele goede vrienden om te hebben en willen ze iedere overwinning vieren met jou. Maar Watermannen staan ook bekend als wereldverbeteraars die graag aanzet geven tot revolutie. Voel je je de afgelopen dagen dus een tikje rebels? Dan kan dat zomaar eens komen door de Nieuwe Maan

Lees ook

Naast je sterrenbeeld heb je ook een eigen maanteken: dít betekent die van jou

Volgende maanfase

De volgende Nieuwe Maan zal plaatsvinden op 13 maart. Deze staat dan in het dierenriemteken Vissen. Vissen is een waterteken en brengt veel emotionele energie met zich mee. Je kunt dan dus nogal behoorlijk wat emoties verwachten, maar het is ook een goed moment op connecties te maken met je geest.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Glamour, Cosmopolitan | Beeld: GettyImages