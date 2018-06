Insta-trend: iets dikker en veel gelukkiger

Zoek op Instagram op #transformationtuesday en je wordt overspoeld met voor- en nafoto’s van in een paar maanden gekweekte slanke en afgetrainde lijven met billen zo rond als een basketbal. Maar er zijn óók vrouwen die het gedieet en gesport meer dan zat zijn. En zij laten van zich horen.

Dat slanker niet per se gelukkiger betekent, is het motto van de vrouwen die hun foto’s posten onder de hashtag #reversetransformation. Ze zijn klaar met het eten van dingen die ze eigenlijk niet lekker vinden en sporten tot ze erbij neervallen. No more. Ze stopten ermee, kwamen aan in gewicht en zeggen gelukkiger te zijn dan ooit te voren.

