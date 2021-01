Voor deze 4 sterrenbeelden wordt de nieuwe volle maan van januari intens

Maak je borst maar nat voor de volle maan van donderdag 28 januari: die brengt namelijk heel wat drama met zich mee. Dat kan zowel negatief als positief uitpakken. Deze vier sterrenbeelden gaan daar het meest van merken.

De drama hebben we te danken aan het feit dat de volle maan dan in het teken staat van sterrenbeeld Leeuw. Leeuw staat nogal bekend om z’n gevoel voor theater en flair. Dat zorgt er ook voor dat emoties op de voorgrond komen te staan. Dat zorgt vooral bij de onderstaande vier sterrenbeelden voor conflict, maar ook hoogtepunten. Dit is wat je mag verwachten:

Stier

Planeten Mars en Uranus staan in jouw teken. Dat zorg ervoor dat je thuis frictie voelt en diepe gevoelens uit het verleden weer naar de oppervlakte drijven. Ondertussen wordt je heen en weer geslingerd tussen je thuissituatie en je carrière. Beiden vragen om je aandacht, maar zorg ervoor dat je het belang van je chef, je partner, je huisgenoot of familielid niet boven die van jezelf plaatst. Luister naar je hart, zet je eigen comfort op de eerste plek en maak tijd voor wat selfcare; dat zijn de beste manieren om je door al die gevoelens heen te worstelen.

Leeuw

Dit is jouw volle maan en je deinst niet terug voor een vleugje drama. Dit is het moment om een creatief project met bombarie te presenteren en jezelf in de spotlight te werken. Je kunt nu stralen en die extra energie gebruiken voor zelfexpressie. Je voelt wat spanningen in je werk en in de liefde, maar die kun je gladstrijken voordat het explodeert door eerlijk te blijven naar jezelf. Wees openhartig over hoe je je voelt op ieder vlak in je leven.

Schorpioen

Deze volle maan verlicht je carrièrepad en maakt dit het ultieme moment om stappen te maken in je werk. Stap in je kracht en leg de lat met zelfvertrouwen een stukje hoger. Je collega’s en chef zien je, en ze zijn klaar om te zien wat je in je mars hebt. Al die focus op je carrière vraagt wel om een tegenhanger. Hoewel er op je werk wat op het spel staat, lopen de spanningen privé op. Zorg dat je thuis en in de liefde aanwezig bent en laat je niet teveel afleiden door geld verdienen.

Waterman

De volle maan schijnt licht op je persoonlijke relaties. Wees voorbereid om eerlijk te zijn op dit gebied. Je bent vaak wat terughoudend en afstandelijk in emotionele situaties, maar de maan daagt je uit open te zijn naar de mensen die het dichtst bij je staan. Dankzij Jupiter en Saturnus vind je een nieuwe manier om je gevoelens te verwoorden en kun je nieuwe regels voor jezelf opstellen. Dat komt van pas om door crises én climaxen in je liefdesleven te navigeren – die kunnen zich nu namelijk voordoen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Bustle | Beeld: Getty