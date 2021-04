Nieuwe vrienden maken lukt je als je deze 3 misvattingen vergeet

Nieuwe vrienden maken gaat als je ouder wordt niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger op de kleuterschool. Zeker ten tijde van een pandemie is er vrijwel geen beginnen aan. Nu de lente zich aandient en het erop lijkt dat Nederland over een tijdje toch echt (meer) opengaat, is het ook tijd om eens na te denken hoe je nieuwe volwassen vriendschappen sluit.

Laat in ieder geval duidelijk zijn dat je nooit te oud bent om nieuwe vrienden te maken. Het is alleen dat je die nieuwe mensen wat minder snel tegen het lijf loopt naarmate je ouder wordt. Maar toch: het is niet onmogelijk. Het is niet gezegd dat je het voor de rest van je leven moet doen met het gezelschap dat je nu om je heen hebt verzameld. Dat zou ook maar wat saai zijn, toch? The more the merrier, maar dan zijn er wel drie misverstanden omtrent vriendschap die je beter achter je kunt laten.

1. Vrienden ontmoeten en vrienden maken is hetzelfde

Kijk eens naar de losse eindjes in je eigen vriendschappen. Zijn er vrienden van vrienden die je wel kent, maar die je om onduidelijke reden toch niet echt beschouwt als een volwaardige vriend? Besteed wat meer aandacht aan hen. Leer ze beter kennen, knoop een gesprek aan dat dieper gaat dan ‘biertje?’ of ga een keer samen koffie drinken: misschien komt jullie vriendschap dan veel meer tot bloei dan tijdens een kringverjaardag.

Neem ook je social media vrienden eens onder de loep. Is er iemand met wie je regelmatig DM’t of twittert die ook nog eens in de buurt woont? Stel gewoon eens voor om samen een stukje te wandelen. Ook als die persoon niet je nieuwe bestie blijkt, houd je er op z’n minst een leuke kennis aan over.

2. Vriendschap zou makkelijk moeten zijn

Dat betekent niet automatisch dat vriendschap moeilijk is, maar af en toe vereist het wel degelijk hard werken. Net als eigenlijk iedere andere relatie in je leven. Uit een onderzoek blijkt dat mensen die vriendschappen wijden aan mazzel zich veel eenzamer voelen dan mensen die moeite doen voor een vriendschap. Met de tijd en energie die je erin stopt, voed je een vriendschap. Als je altijd wegrent wanneer een vriendschap even niet soepel loopt, kun je iedere maand wel weer opnieuw beginnen.

3. We moeten allemaal een ‘beste vriend’ hebben

We hebben allemaal verschillende soorten vriendschappen. Eén vriend omdopen tot ‘beste vriend’ is het recept voor drama van het niveau ‘Bridesmaids’. Zo’n beste vriendschap gaat namelijk vaak gepaard met een hoop onuitgesproken verwachtingen. Je wil dat die persoon er altijd voor je is en tijd heeft om naar je te luisteren. En als je bestie opeens veel tijd doorbrengt met een andere vriend, ligt jaloezie op de loer. Laat dat soort kwalificaties dus lekker achter op het schoolplein.

Als je toch een soort van onderscheid wil maken, kun je ook spreken van een ‘grote vriendschap’. Dat zijn de vrienden die al een tijdje meegaan, met wie je veranderingen hebt doorgemaakt, in wie je hebt geïnvesteerd en voor wie je moeite wil doen. En het fijne is dat zo’n grote vriendschap op ieder moment van je leven kan ontstaan.

