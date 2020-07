Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, gebruikt opnieuw haar grote bereik om zich te laten horen over discriminatie jegens transgenders. In een tweet haalt ze stevig uit naar J.K. Rowling. De Britse schrijfster van de ‘Harry Potter’-boekenreeks ligt onder vuur op sociale media vanwege uitspraken over transgenders.

“En dan te bedenken dat ik groot fan was van Harry Potter. J.K. Rowling, je bent een schande. Je hebt geen idee hoeveel pijn je mensen aandoet. Schaam je”, schrijft Nikkie de Jager, die begin dit jaar onthulde dat ze transgender is, op Twitter.

Tekst gaat verder onder tweet.

…and to think I was such a fan of Harry Potter. you’re a disgrace @jk_rowling. you have no idea how much hurt you’re causing. shame on you 🚫 — NikkieTutorials (@NikkieTutorials) July 5, 2020

Ook deelt Nikkie een tweet van een transgender die zegt dat Rowling haar mond moet houden, omdat ze de transgemeenschap beschadigd. ‘Ze zegt dat de kliniek waar ik geholpen werd, experimenteert met kinderen. Zij hebben juist mijn leven gered’, schreef die persoon.

De Jager reageerde daarmee op een Twitter-bericht van zondag van Rowling, die de mening van enkele onderzoekers deelde dat jongeren met mentale problemen tegenwoordig te makkelijk hormonen toegediend krijgen en geslachtsveranderende operaties wordt aanbevolen. “Terwijl dat misschien niet het juiste is.”

“Mensen die menstrueren”

J.K. Rowling ligt al langer onder vuur. Enkele weken geleden liet ze haar fans en volgers schrikken toen ze zich op sociale media afvroeg of er geen simpelere benaming was voor “mensen die menstrueren”, een term die ze in een artikel las. Ze stelde zelf voor om het woord “vrouwen” te gebruiken. Veel gebruikers op Twitter namen aanstoot aan haar denkwijze en schreven bijvoorbeeld dat ook transgenders kunnen menstrueren. De schrijfster liet in een aanvullende verklaring weten dat ze geen transfoob is.

