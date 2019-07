Hilarisch: ‘niksen’ is hét nieuwe ding volgens Time

Ingewikkelder dan je denkt

Maar ho, ho, je kunt niet zomaar niksen. Het is echt nog best wel ingewikkeld. Want waar jij misschien dacht gewoon lekker op de bank gaan liggen, serie aan en gaan met die banaan, is dat volgens hen niet helemaal wat het concept inhoudt. Omdat we namelijk gewend zijn om constant iets te doen te hebben, is écht even de boel de boel laten nog wel moeilijk. Hoe doe je het dan wél goed? Nou volgens een expert door ‘het leven toelaten zijn gang te gaan en je voor een moment te bevrijden van verplichtingen.’ Aha.

Allemaal niksen

De Amerikanen zijn er dan ook echt van overtuigd dat niksen dé nieuwe trend is die je overal ter wereld gaat zien. Zij vergelijken het met hygge (het Deense begrip voor gezelligheid en knusheid) en lagom (volgens de Zweden: precies zoals het zou moeten zijn). En mensen op Twitter? Die kunnen alleen maar heel hard lachen met deze kneuterigheid. Snappen we.

In the Netherlands we don’t say “wow great article” but we say “wow dit is echt dikke vette onzin wat een lulkoek” and I think that’s beautiful. — Nora (@nosinne) 12 juli 2019

Je denkt het is de Speld, maar nee hoor, het blijkt echt Time. #niksen https://t.co/Bc5fEThvXz — Albert Heller (@apHeller) 12 juli 2019

Wie gaat er vandaag oer-Hollands #niksen, met klompen aan en een zak wiet en blokjes kaas bij de hand? #time #lifestyle #realAmerican — NatureRunsWild (@NatureRunsWild) 13 juli 2019

Bron: Linda, The Best Social Media | Beeld: iStock