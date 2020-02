No is the answer: makkelijker ‘nee’ zeggen doe je zo

Je agenda loopt over van de afspraken, maar toch durf je die vriendin niet teleur te stellen. Oók al betekent dat dat je eigenlijk nul tijd meer voor jezelf overhoudt. Niet zo’n goede ontwikkeling en daarom is het handig om makkelijker ‘nee’ te leren zeggen.

Vaker voor jezelf kiezen is misschien wel een van de belangrijkste beslissingen die je kunt maken. Je hebt maar een beperkt niveau aan energie en net als een batterij, ben jij ook soms gewoon op. Staat jouw weekend ook alweer helemaal vol met sociale dingen, terwijl de drukte op je werkt juist vraagt om even rust? Dan is het tijd om de balans weer te gaan zoeken.

Makkelijker nee zeggen

En dat doe je door vaker ‘nee’ te zeggen. Of het nu is tegen die taak op werk of een vriendin die wil gaan shoppen. Wanneer je denkt dat het jou geen energie gaat geven, zul je toch echt regelmatiger op je strepen moeten staan. Wees selectief in wat je wel en niet accepteert. Maar makkelijker nee zeggen is natuurlijk easier said than done.

Afwijzen

Dus mensen afwijzen, hoe doe je dat? Nou, door bijvoorbeeld simpelweg aan te geven dat het de afgelopen periode een beetje veel is geweest. De ander zal heus wel snappen dat je dan even tijd voor jezelf wilt en zal hopelijk niet langer aandringen. En dat feestje waar je eigenlijk al ‘ja’ tegen had gezegd? Bel op en geef de vorige verklaring aan óf leg uit dat er iets tussen is gekomen. Het is lastig, maar op dat partijtje staan terwijl je weet dat je weinig gaat toevoegen, heeft voor niemand nut.

Prioriteiten

Door vaker ‘nee’ te zeggen, leer je ook te kijken naar de prioriteiten in je leven. Slenter je op zaterdag liever met een vriendin door de stad of kruip je met een boek op de bank? Wanneer je voor het laatste antwoord gaat, is het belangrijk deze me-time ook in te plannen in je agenda. Nee, je kunt dan niet mee koopjes jagen, je hebt al wat staan. Zo voorkom je ook dat je agenda voller dan dan vol komt te staan en weet jij dat je zaterdag écht even niks hoeft. Hoe lekker.