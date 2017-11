No more katers: er is nu een anti-katerpil

Na een geweldige avond gaat de day after vaak gepaard een gigantische kater waar je met geen mogelijkheid vanaf lijkt te kunnen komen. Vet eten, veel water drinken: je hebt alles geprobeerd, maar die algehele malaise blijft. Dat lijkt nu verleden tijd met de onlangs gelanceerde anti-katerpil.

Niels Pesser, student geneeskunde aan de Radboud Universiteit en zijn vader, apotheker Jacco Pesser, hebben de anti-katerpil Zober! op de markt gebracht. De twee kwamen vier jaar geleden op het idee tijdens een fietsvakantie. Na een fietstocht aten ze wat bij een restaurant, en werd er natuurlijk ook een glaasje alcohol (of twee) gedronken. ‘Dan zit je de volgende ochtend toch minder lekker op de fiets’, vertelt Niels in universiteitstijdschrift Vox. ‘Toen zijn we gaan nadenken: zouden we daar niet iets aan kunnen doen?’ En dat deden ze. De apotheek van Jacco werd hun laboratorium, waar ze door werkzame stoffen, bindmiddelen en een basis van speciale groene thee uit China te combineren, de anti-katerpil ontwikkelden.

Weg katers

Mensen uit hun eigen kring die de pil al hebben getest, hadden geen hoofdpijn en waren ook niet misselijk. ‘Het kan wel zijn dat je vermoeid bent als je wat weinig slaap hebt gehad. Sommigen hadden een wat droge mond, maar dat kan ook door uitdroging komen. Een katerig gevoel had niemand,’ zegt Niels. Er is geen wetenschappelijk naar de pil gedaan en dat zal ook niet gaan gebeuren, vertelt Niels. ‘Een wetenschappelijke studie naar de werking is duur, kost veel tijd en de noodzaak is er ook niet. Omdat het voedingssupplementen zijn en niet om een medicijn gaat, hoeft het niet.’

Net zoveel pillen als wijntjes

Voor een optimale werking, zou je net zoveel pillen als glazen alcohol tot je moeten nemen. Of je dat gedurende de avond of voordat je je bed inkruipt doet, is aan jezelf. De dosering is wel afhankelijk van je gewicht, lengte en hoe goed je alcohol kunt verdragen.

Een doosje van zes pillen kost € 5,95, een doosje met 24 stuks € 21,95. Tja, je moet wat overhebben voor een katerloze dag.

