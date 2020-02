No public affection: dit kan de reden zijn dat je geen fan bent van zoenen in het openbaar

Hand in hand lopen op straat is hartstikke goed voor je, maar even lekker elkaar gaan aflebberen gaat je misschien nét wat te ver. Dat je geen fan bent van zoenen in het openbaar heeft dan ook een logische reden.

Coach Dr. Chloe Carmichael legt uit aan Elite Daily dat het onder meer komt door jouw achtergrond én je opvoeding. Zag je altijd dat jouw ouders elkaar zoenden? Dan ben je dat waarschijnlijk als vanzelfsprekend gaan beschouwen. ‘Als je ouders gescheiden waren en geen nieuwe partner vonden, kan publiekelijke affectie je zelfs vreemd zijn.’

Zoenen openbaar

Maar dat is niet de enige verklaring. Ook je wens voor juist wel óf niet in het middelpunt van de belangstelling te staan, heeft hier alles mee te maken. Want ja, die lange, romantische kus kan wel voor wat blikken zorgen. Carmichael: ‘Er kan een element van exhibitionisme bij komen kijken: je hart raast, je lichaam wordt warmer. En als je partner er ook van geniet, kan het wederzijds opwindend zijn.’

Claimen

En zoenen in het openbaar? Dat kunnen we doen om een soort van je partner te claimen. Hiermee geef je aan ‘deze persoon hoort bij mij’. Het kan daarom voortkomen uit onzekerheid, maar het kan ook gewoon zijn omdat je nu eenmaal graag je affectie toont. Of dat nu in het openbaar is of niet. En dat is ook helemaal prima.



