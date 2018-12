Nog even dutten voor middernacht: dit zijn de voordelen van een powernap

Het is 31 december 2018, ik zit aan het ontbijt en ik kan het niet laten: de gedachte dat 00:00 uur vanavond nog héél lang duurt en hoe ik dat in hemelsnaam ga volhouden bekruipt me meerdere malen. Betekent dit dat ik een dutje moet gaan doen? There, I said it. Ik ben 30 jaar en overweeg een dutje te gaan doen…

Disco dutje

Het is heus niet zo dat ik nog nooit een dutje heb gedaan. Sterker nog, ik ben misschien wel de uitvinder van het Disco Dutje. Het was het vaste recept tijdens mijn eerste dronken tienerjaren: mijn party outfit klaarleggen en dan nog even doezelen in bed. Om vervolgens fris, flirty en fruitig op te staan, een nieuw avontuur tegemoet.

Choose wisely

Groot verschil met de disco dutjes van toen en de powernaps van nu: toen deed ik een disco dutje omdat ik het die nacht zo laat mogelijk wilde maken (‘we gaan pas naar huis als de lampen aan gaan!’). Nu overweeg ik een disco dutje omdat ik het anders niet ga volhouden tot middernacht (oké, dat is misschien overdreven, maar je hebt leuk dronken en lamlendig dronken, choose wisely…)

Bovendien val ik nu moeilijker in slaap dan tijdens mijn tienerjaren: toen had ik vooral enorm veel zin in de avond, terwijl ik nu ga liggen en me bedenk wat ik nog allemaal zou kunnen doen (de was, de administratie…).

De voordelen van een dutje

Afijn, omdat ik het nu even niet weet, heb ik besloten in de voordelen van het dutje te duiken. En je raadt het al, die zijn er in overvloed. Het doen van een dutje maakt je alerter, geconcentreerder en vooruit, ook creatiever. Maar hoe alert en geconcentreerd wil je zijn tijdens Oud & Nieuw? Ik bedoel: ik wil champagne en oliebollen, verder heb ik niet echt eisen of activiteiten waar ik alert voor hoef te zijn…

Maar de voordelen reiken verder: een dutje vermindert vermoeidheid (aha! Dat wilde ik lezen) en stress, en is goed voor je gezondheid. Voordelen alom dus.

De nadelen van een dutje

Zijn er dan helemaal geen nadelen? Oh jawel hoor. Het klappen van een uiltje kan namelijk funest zijn voor je nachtrust. Alles valt of dut namelijk bij de duur van je powernap: de ideale lengte verschilt per persoon, maar komt gemiddeld neer op zo’n 20 tot 30 minuten. Hierdoor worden je energielevel, je concentratie en je humeur geboost, maar voel je je niet te moe of slaperig als je wakker wordt. Deze korte duur voorkomt namelijk dat je in je diepe slaap terecht komt.

Slaap je langer dan een half uur, dan kun je je nachtrust verstoren. Wil je een dutje doen om verloren slaap in te halen, dan kun je daar het beste 90 minuten de tijd voor nemen: daarmee kun je een volledige slaapcyclus doorlopen. Ook handig om te weten: om je nachtrust niet te laten verstoren is het belangrijk om je middagdutje te laten plaatsvinden tussen 13:00 uur en 16:00 uur ’s middags.

Conclusie

Kortom: een middagdutje heeft meer voordelen dan nadelen, maar dan mag het niet langer dan een half uur duren. Daarbij, of je nu op je 15e, 25e of 35e dutjes doet, het leven is een feest maar je moet wel zelf de slingers ophangen (of het vuurwerk aansteken). Als jij denkt dat je een dutje nodig hebt, go get it gurlll. Heb je het niet nodig? Ook prima. Alles voor die juiste state of mind: doe waar jij je goed bij voelt en zorg dat je je goed voelt. Alles voor een gelukkig nieuw jaar!

