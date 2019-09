Zie je ook in jouw huis door de planten, euh, bomen het bos niet meer? Groot gelijk, want hee, je kunt nooit genoeg groen in huis hebben. Maar waarom komt die plotselinge drang om elke keer meer en meer te kopen in een tuincentrum vandaan?

Je ging simpelweg voor wat geurzakjes en je komt thuis met vijf nieuwe planten, nog wat bloemen en oh, dat droogboeket blijft áltijd goed. En dat terwijl je huis eigenlijk al voller dan vol staat. Toch is er een simpele verklaring voor je grote voorliefde voor deze groene rakkers.

Eenzaamheid

Therapeute Lily Ewing verklaart in een interview met Huffington Post dat het alles te maken heeft met dat grote mijlpalen, zoals bijvoorbeeld het kopen van een huis, steeds lastiger worden en daarom ook worden uitgesteld bij millennials. Door langere studies heeft onze generatie het financieel een stuk moeilijker en blijft dan ook langer alleen wonen. Het gevolg? Soms best wat gevoelens van eenzaamheid.

Opvoeden

En het klinkt misschien gek, maar planten in huis kunnen die leegte dan net wat opvullen. ‘Mensen zijn geschapen om in contact te komen met soortgenoten en om hen te verzorgen’, aldus Lily. ‘Omdat millennials steeds vaker wachten om alleen te gaan wonen en een gezin te stichten, wenden ze zich tot jonge planten die ook een beetje zorg nodig hebben. Planten hebben minder aandacht nodig dan andere levende wezens, zoals huisdieren, maar bieden millennials nog steeds de mogelijkheid om iets op te voeden. Planten geven ons een doel voor ogen én de nodige voldoening als blijkt dat we wel degelijk in staat zijn om voor een levend organisme te zorgen.’

Wellnessgeneratie

Daarnaast heeft voorliefde voor planten onder millennials volgens haar ook nog te maken met het feit dat het een ‘wellnessgeneratie’ is. Wat betekent dit? Nou, dat we meer geld uitgeven aan zaken die onze gesteldheid verbeteren. Denk hierbij aan een fitnessabonnement, nieuwe sportkleren, een behandeling bij de schoonheidsspecialiste, etc. Ook planten hebben een hoop fysieke en mentale gezondheidsvoordelen en die omarmen we dan maar wat graag ook met open armen.

Natuur

Maar daar houden de reden om planten in huis te halen niet op. Grote kans namelijk dat je doordeweeks maar weinig natuur meekrijgt, als je de hele dag op kantoor zit. Door planten om je heen te verzamelen (en ja, dus ook op je werk) breng je een beetje buiten naar binnen. Dus ach, gewoon halen die extra plant.



Bron: Flair.be | Beeld: iStock