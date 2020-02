Normalizenormalbodies staat voor de schoonheid van àlle lichamen

Body positivity, diversiteit, inclusiviteit; het zijn onderwerpen die steeds vaker opduiken op social media. Steeds meer vrouwen omarmen hun natuurlijke vormen en ‘schoonheid’ wordt geherdefinieerd. De #NormalizeNormalBodies-beweging probeert daar nu bij te helpen.

Mik Zazon startte met de #NormailizeNormalBodies-beweging op Instagram. De influencer is ervan overtuigd dat er nog steeds heel wat vrouwen uit de boot vallen. ‘De body positivity-beweging is ontworpen voor mensen wiens lichaam nooit in beeld kwam’, zegt Zazon tegen het Belgische HLN. ‘Maar toch heb ik het gevoel dat er nog ruimte is om vrouwen met ‘normale’ lichamen een stem te geven.’

Wat is normaal?

De term ‘normaal’ kan natuurlijk op veel verschillende manieren opgevat worden. ‘Een normaal lichaam hebben, betekent iets anders voor iedereen’, legt ze uit. ‘Maar ik wil dat mensen weten dat als ze niet in de plussize, sportief of gewoon slanke categorieën terechtkunnen, ze ook deel uitmaken van de beweging.’

#Normalizenormalbodies

De hashtag van Zazon is populair. Zo’n 21.000 vrouwen plaatsen foto’s van zichzelf met de hashtag #Normalizenormalbodies. ‘Vanaf jonge leeftijd worden we aangeleerd dat ons lichaam niet mooi genoeg is. Maar een lichaam is geen object voor iemand anders of om te voldoen aan de opgelegde schoonheidsidealen. Jouw lichaam heeft zoveel kwaliteiten, die verder gaan dan vorm en maat’, zo schrijft een van de vrouwen die zich achter de beweging schaart op Instagram.

Kersverse mama’s

Ook kersverse mama’s delen steeds vaker eerlijke foto’s. Ashley Graham plaatst een foto op Instagram van haar zwangerschapsstriemen en schrijft: ‘Dezelfde ik, met een paar nieuwe verhalen.’ Vorige week plaatste Graham ook al een kiekje van zichzelf in wegwerpondergoed met de tekst: ‘Steek je hand op als je ook nooit hebt geweten dat je ook je eigen luiers moest gaan verschonen.’

Bron: HLN | Beeld: Istock