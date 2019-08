Move over hygge: Nunchi is nu de nieuwste trend

We geven toe, misschien nemen we alle nieuwe lifestyle trends niet meer héél serieus sinds ‘niksen’ ook ineens een ding werd. Toch is er weer een new kid in town en wel het Koreaanse concept ‘nunchi‘.

Je spreekt het uit als ‘noon-chi’ en eigenlijk is het helemaal niet zo nieuw. Het gaat hier namelijk om een eeuwenoude Koreaanse kunst. Wat is het precies? Volgens Euny Hong, auteur van het boek The Power of Nunchi: the Korean Secret to Happiness and Succes, draait het hierbij vooral om goed kijken naar de gedachten en gevoelens van anderen om zo meer vertrouwen, harmonie en verbinding te creëeren. Aha.

Sfeer

Hierbij gaat het dus niet zo zeer om jou als persoon, maar om hoe goed je je kunt aanpassen aan de behoeftes van andere mensen. Op deze wensen speel je vervolgens in en je past je aan aan de sfeer die bijvoorbeeld in een kamer hangt. Je zou het dus een beetje een combinatie van inlevingsvermogen en empathie kunnen noemen. Leuk feitje: wanneer je een meester weet te worden in deze ‘art’ kan het heel bevordelijk werken voor je relatie.