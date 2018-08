O no: de Aziatische tijgermug heeft zich definitief in ons land gevestigd

We houden bést wel van dieren, maar er is er één die ons gedurende de zomermaanden zó op de zenuwen werkt, dat we het geen ramp zouden vinden als-ie op de lijst met bedreigde diersoorten terechtkomt. Helaas lijkt ‘de mug’ eerder bezig aan een opmars dan dat-ie vertrekt. De Aziatische tijgermug heeft zich namelijk definitief in ons land gevestigd.

Slechts nieuws

Dat meldt het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), een adviesorgaan van de Europese Unie. En behalve dat het jammer is dat er dus nog een fanatieke steker rondzoomt in Nederland, is de komst van de tijgermug behoorlijk slecht nieuws.

Kom in actie, nu het nog kan

De mug is verspreider van ernstige ziekten, zoals westnijlziekte en dengue. Het kleine diertje huist nu nog op slechts enkele plaatsen in Nederland, maar zal zich vermoedelijk verder verspreiden. Deskundigen in het AD pleiten daarom voor strenge maatregelen om het tij nog te keren. “Met hulp van het leger kunnen muggenpopulaties, zowel die in Flevoland als die in Weert, nog effectief bestreden worden.”

