Als je van nature al een fanatieke poetser bent, helpt de coronacrisis niet mee. Pakketjes worden voor het openmaken grondig gedesinfecteerd en als je het echt meent, krijgen zelfs de pas gekochte boodschappen een sopje.

Herkenbaar? Dan heb je vast ook gemerkt dat in al dat vegen, schrobben en boenen op ieder denkbaar oppervlak je je niet per se beter gaat voelen – ook al denk je misschien van wel.

Gevoel van controle

Al dat grondige poetsen is an sich natuurlijk alleen maar goed. Het geeft daarnaast een gevoel van controle in tijden waarin een onheilspellend virus de wereld domineert. Mooi, denkt de obsessieve poetser: hoe meer ik schoonmaak, des te kleiner de kans dat ik of mijn naasten ziek worden. De waarheid is echter dat een halve dag schoonmaken en niemand binnen laten geen 100% garantie geeft dat niemand het virus oploopt.

Piekeren, schoonmaken, piekeren, schoonmaken

De opluchting wanneer het aanrecht je weer tegemoet schittert is maar van korte duur. Een aanrecht blijft zelden lang schoon en dus begint het gepieker over al die bacteriën op dat aanrecht snel weer van voor af aan. Voor je het weet zit je vast in een onophoudelijke cyclus van piekeren, schoonmaken, piekeren en schoonmaken.

Turbulentie

Volgens arts Marcia Kimeldorf, directeur van The Center of Anxiety in New York, is dat excessieve schoonmaken gestoeld op angst en niet op reeële gedachten. ‘We denken vaak dat we meer kunnen controleren dan we daadwerkelijk kunnen. Denk maar eens aan de armleuning die we in een vliegtuig vastgrijpen als er turbulentie is. Geloven we echt dat in de armleuning grijpen ervoor zorgt dat het vliegtuig in de lucht blijft? Cognitief snappen we wel dat dat niet kan, maar die armleuning vasthouden geeft ons een gevoel van controle.’

Onzekerheid hoort erbij

Wanneer het op overmatig schoonmaken aankomt, helpt het te beseffen dat onzekerheid onderdeel is van het leven. ‘Veel mensen met angsten hebben moeite dat te accepteren, maar in dat wel doen zit de crux van je angsten de baas blijven. Tegen de hoeveelheid twijfel in het leven kunnen we niet op poetsen. Het beste wat je kunt doen is redelijk schoonmaken. Alles wat meer is dan dat, weerhoudt ons van belangrijke doelen en afleiding – zoals het lezen van een goed boek of ontsnappen in een film.’

Probeer het schoonmaken te vervangen door iets anders waar een emotionele belang aan hangt. Speel een spelletje met een gezinslid, bel een vriendin. ‘Zo manage je ook je angsten en zet je de rem op het schoonmaken.’

Handen wassen

Natuurlijk zijn we nu allemaal nog meer dan voorheen gebrand op hygiëne. Dat is ook noodzakelijk. Het beste wat je kunt doen, is iedere keer wanneer je thuiskomt je handen twintig seconden lang wassen. Ga gewoon door met schoonmaken zoals je voor de pandemie ook al deed, maar focus wat meer op plekken die je vaak aanraakt zoals deurklinken en lichtknopjes.

Bron: My Domaine | Beeld: iStock