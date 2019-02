Zo begin je jouw ochtend een stuk beter

Is de ochtend ook niet jouw beste moment van de dag? No worries: we hebben er allemaal weleens last van. Toch zijn er trucjes om de morgen nét wat beter te beginnen.

Want het begint al bij het allereerste moment van ontwaken: je wekker. Lucky you als je uit jezelf wakker wordt, maar grote kans dat je toch echt de hulp nodig hebt van dit snerpende geluid om überhaupt langzaam tot leven te komen. Toch gaat het hier al vaak fout. Een harde toon lijkt misschien handig tegen je verslapen, maar juist door een wat rustiger nummer te kiezen begin je jouw dag een stuk relaxter.

Wie heb ik aan de lijn?

En wat doe je dan nadat je jouw alarm hebt uitgezet op meestal je telefoon? Juist, alvast even scrollen door social media. Ook dit kun je beter laten. Meteen op de hoogte willen zien van al het ‘nieuws’ veroorzaakt namelijk stress of een vorm van paniek in jouw lichaam. Dat wil je niet toch?

Lekker bakkie koffie

‘Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.’ Het is bijna een ritueel: jouw dag starten met het zwarte goud. Vervang toch eens dat bakkie pleur met een kopje thee of gewoon simpel een glas water. Koffie verstoort namelijk jouw cortisol levels, waardoor je nog meer last kan hebben van stress in de ochtend.

Eet ontbijt

Of het nu is omdat je geen honger hebt in de ochtend of gewoon geen tijd, het ontbijt wil er soms bij inschieten. Toch heb je deze energie echt nodig voor de rest van de dag. Ze zeggen niet voor niets dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd is! Ga er dus even lekker voor zitten, ontspan, lees de krant of staar wat voor je uit en geloof ons: jouw dag begint meteen 10x beter.

Bron: Fem-Fem | Beeld: iStock