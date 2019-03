Waarom je elke ochtend met een wandeling zou moeten beginnen

Snel douchen, ontbijten en half haastend de deur uit. Herkenbaar? We weten, de ochtend is nu eenmaal een stressvolle periode. Toch kun je beter de morgen eens beginnen met een wandeling. Echt.

Ja, we horen je denken: ‘HOE DAN?!’ Het lijkt lastig om even rustig de tijd te vinden om een blokje om te gaan. Toch heb je er de hele dag profijt van én is het ook nog eens gezond voor je lichaam. Niet alleen krijg je hierdoor net wat extra beweging – wie zit er ook de hele dag vastgeplakt aan haar bureaustoel, guilty -, maar het zorgt er ook voor dat je een mindere hoge bloeddruk krijgt.

Blokje om

Dat blijkt uit een onderzoek van de American Heart Association (AHA). Je hoeft niet meteen een hele boswandeling te maken, gewoon even een frisse neus halen is zelfs al genoeg. Dr. Saranga verklaart verder nog aan Elite Daily: ‘Ochtendwandelingen hebben immense voordelen voor zowel je mentale als fysieke gezondheid.’ Ze vervolgt: ‘De ochtenduren kunnen overweldigend voelen als je je realiseert wat je de komende dag moet bereiken. Een ontspannende wandeling in de natuur maken, zet je op het goede pad om een geweldige dag te hebben. Je zult minder stress hebben, je meer ontspannen voelen, je hebt meer focus gedurende de dag, meer energie, en je zult een beter algeheel gevoel van kalmte en vrede voelen.’ Is het proberen waard toch?

