Oefeningen om meer zelfvertrouwen te krijgen: you’ve got this

Zelfvertrouwen. De een lijkt er bakken van te hebben, de ander krijgt al z’n hele leven te horen eens wat zekerder te worden. Ben je dat zat en wil je met je zelfverzekerdheid aan de slag? Hier vind je oefeningen om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Omtunen van je gedachten

Niemand wordt geboren met een lage zelfwaarde. Die ontstaat door je omgeving. Misschien kreeg je te weinig goedkeuring van je ouders of leeftijdsgenoten, of kon je op school niet goed meekomen. Het ‘voordeel’ hiervan is, is dat je je gedachten dus ook aan kunt passen. Het is geen gemakkelijk proces en het zal wat tijd kosten, maar door er actief mee aan de slag te gaan kun je het negatieve denken over jezelf verminderen en er positieve gedachten naast zetten.

Aan de slag dan maar?

Oefening 1: Doe het tegenovergestelde van wat je deed

Als je weinig zelfvertrouwen hebt, zit je focus op alles waar je niet in uitblinkt. Doe dat eens omgekeerd. Focus dus op wat je wél goed kunt. Ga dat allereerst bedenken. Vraag ook een aantal vrienden waar jij in excelleert. Misschien noemen zij wel eigenschappen op waarvan je niet eens wist dat je ze onder je behendige knie hebt.

En nog iets: beloon jezelf vanaf nu voor alle successen, hoe klein ze ook zijn. Normaal gesproken ‘straf’ je jezelf soms ongemerkt als je in jouw ogen iets fout doet. Keer dat dus om en beloon jezelf voor alle kleine dingen die goed gaan.

Oefening 2: Neem jezelf serieus

Klinkt makkelijk, maar waarschijnlijk doe je het zelden. Je verwachtingen, wensen, wat jij van dingen vindt, hoe vaak uit je die? Het is belangrijk om jezelf te realiseren dat wat jij vindt en wat jij belangrijk vindt, dat ook is. Voor jou. Dat het voor een ander niet de waarheid is, of dat een ander niet snapt waarom iets voor jou telt doet er eigenlijk niet toe. Wat belangrijk is, is dat je ten eerste gaat voelen waar het voor jou om draait in het leven. Bespreek dit met iemand waar je je veilig bij voelt. Door dit eerst voor jezelf te verwoorden en daarna langzaam steeds ‘groter’ te verkondigen kun je steeds meer ruimte voor jezelf innemen. En je leert erdoor dat jouw mening net zo belangrijk is als die van een ander.

Vervolgens is de volgende stap om je grenzen kenbaar te maken als mensen er overheen gaan. Dat is spannend, en niet iedereen zal er fijn op reageren. Dat mag, jouw grenzen zijn anders (maar niet minder belangrijk!) dan die van een ander. Merk je dat sommige vrienden niet goed reageren als je grenzen aangeeft? Dan kan het zijn dat zij niet helemaal aansluiten bij wie jij bent. Dat is niet erg. Je hoeft niet alles met elke vriend of vriendin te bespreken. Door je grenzen aan te geven en zelf te voelen, kom je er dus ook achter waar jouw vrienden om je heen staan. De een iets dichterbij, de ander wat verder weg.

Oefening 3: Soms zit het tegen

Nee, het ligt niet aan jou als dingen tegenzitten. Het is goed om je te beseffen dat tegenslag bij het leven hoort. Ook die mensen die zo hard schreeuwen dat ze zó óntzettend gelukkig zijn. Het overschreeuwen van jezelf is gewoon de andere kant van de medaille waar zelfvertrouwen op staat. Dat het leven zich niet altijd van z’n leukste kant laat zien is een gegeven en we hebben dat te verdragen. Probeer jezelf op zulke momenten zoveel mogelijk af te leiden van piekergedachten. Daarmee probeer je namelijk de situatie onder controle te krijgen, maar het resultaat van piekeren is vaak dat je er alleen maar onzekerder van wordt. Afleiding zoeken werkt beter. Spreek af met vrienden, ga sporten of je huis schoonmaken, bekijk een spannende film, lees een goed boek, kortom doe iets waardoor je gedachten even een pauze hebben.

Oefening 4: Geef jezelf de tijd

Oefening baart kunst. Dat betekent dat je iets vaak moet doen en herhalen, wil je er resultaat van zien. Houd er dus rekening mee dat als je dingen anders gaat aanpakken, dat soms lukt, en soms niet. Geen probleem. Falen is normaal en een teken dat je het probeert. De volgende keer zal het dus weer een stukje beter gaan.