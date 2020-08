Oei! Dit is het effect van corona(stress) op je menstruatiecyclus

Vraag je jezelf al een tijdje af waarom je meer bloedverlies hebt, langer ongesteld bent en de buikkrampen killing zijn? The answer is: corona. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat onze menstruatiecyclus beïnvloedt wordt door het corona monster.

De dagen voordat je ongesteld wordt (je weet wel als de wereld vergaat) zijn niet makkelijk. We zijn emotioneler, willen ons afzonderen (mét Milka) en voelen ons onzeker. Tel daar corona bij op en de stress schiet door het dak heen.

Stresshormoon

Ben je gestrest, dan maak je het stresshormoon cortisol aan. Vroeger was dit handig gezien je er alert van wordt en klaar bent om te vechten. Nu heeft dit minder nut, omdat we niet hoeven te vechten óf vluchten. Cortisol zet je lichaam dus onnodig op scherp.

Roofbouw

Hoe gestrester je bent, hoe meer cortisol er wordt aangemaakt. En laat corona daar nu net voor zorgen. Door alle stress schiet je lichaam in een overlevingsstand. In deze stand focust je lichaam voor het grootste gedeelte op taken die belangrijk zijn om te overleven. Andere zaken zoals de ovulatie verdwijnen naar achteren. Eigenlijk is dit dus een soort roofbouw. Je lijft denkt namelijk dat overleven belangrijker is dan de balans in de cyclus van je menstruatie. En zo wordt ‘ie dus verstoord.

Balans

Daarnaast zit het stresshormoon cortisol ook de progesteron in de weg. Cortisol wordt namelijk gemaakt uit progesteron. En dat laatste heb je juist hard nodig in de tweede helft van je menstruatie om balans te houden. Hoe meer stress, hoe meer progesteron het lichaam afsnoept om er cortisol van te maken. En zo wordt de balans en dus je menstruatiecyclus ook verstoord.

Bron: Cycle Care | Beeld: iStock