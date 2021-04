Alles wat je moet weten over oenofobie: de angst voor wijn

De mensen die graag met een wijntje in de hand op de bank hangen zullen er raar van opkijken, maar er zijn echt mensen die een fobie hebben voor wijn. Oenofobie heet dat. Maar bang voor wijn? Hoe zit dat precies?

Mensen die last hebben van oenofobie zijn niet zozeer bang voor de wijn zelf, maar meer voor het idee dat ze moeten overgeven wanneer ze een glas wijn drinken. Deze angst gaat vaak samen met de angst om dronken te worden en daarmee ook de controle te verliezen.

De symptomen van oenofobie bestaan vooral uit versnelde hartkloppingen en last hebben van kortademigheid. Mensen met oenofobie kunnen deze klachten al krijgen als er een glas of fles wijn op tafel staat, laat staan als er wordt geknoeid. Voor deze mensen dus geen wijn. Kan je je bijna niet voorstellen toch?

Hoe ontstaat oenofobie?

De meeste mensen komen niet weg zonder een kater na een avondje wijn drinken. Dus eigenlijk is een angst voor wijn niet helemaal zo gek. Al zou het wel logischer zijn als je dan een fobie hebt voor alcohol in plaats van alleen voor wijn. Vaak is het bij oenofobie ook zo dat mensen die hier last van hebben, in het verleden nare ervaringen met wijn hebben gehad.

Methyfobie

Er zijn dus inderdaad ook mensen die bang zijn voor alle soorten alcohol. Dit wort methyfobie genoemd. Ze hebben dezelfde symptomen, alleen dan met alle soorten alcohol. Ben je alleen bang voor bier? Dan heb je een zythofobie.

