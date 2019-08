Of je eerst krachttraining of cardio moet doen ligt aan je doel. Is dat afvallen of fitter worden?

Regelmatig je hart overuren laten draaien is niet ieders grootste hobby. Daarom zijn we allemaal op zoek naar de heilige graal van het sporten. Wat werkt wel en wat niet? Want als je bewegen al niet heul leuk vindt, dan doe je dat het liefst natuurlijk zo efficiënt mogelijk.

Of je nu het best kunt starten met bewegen, of duw en trekwerk aan gewichten hangt af van je doel. Wil je afvallen of juist conditie opbouwen? Voor beiden geldt namelijk een andere aanpak.

Bepaal je doel

Is je doel om uithoudingsvermogen op te bouwen? Dan begin je met een rondje hardlopen. Als je namelijk eerst zware oefeningen doet, kunnen je spieren al zo belast raken dat je uithoudingsvermogen erop achteruit gaat.

Sterker worden

Wil je wat kilo’s kwijt raken, of betere spiermassa opbouwen? Begin dan juist met wat krachttraining. Als je je spieren wilt trainen moet je daarmee beginnen, want na cardio neemt je spierkracht af. Daarbij is je hardslag al hoger door je inspannen en zal de training veel zwaarder aanvoelen.

Burn die calories

Ook als afvallen je doel is, is krachttraining je eerste stop. Als eerst wat gewichten verplaatst verbrand je in de eerste 15 minuten van je hardloop of fietsrondje namelijk meer calorieën dan als je de krachttraining na je cardio inplant.

Bron: HLN.be | Beeld: Unsplash