Dit is hoe het komt dat je soms met je ogen open slaapt

Hoewel jij lekker aan het dromen was, blijkt je bedpartner de volgende ochtend een ware nachtmerrie te hebben meegemaakt. ‘Je lag met je ogen open te slapen, joh’, is dan ook het eerste wat je te horen krijgt zodra je ontwaakt. Toch is er een simpele verklaring voor dit fenomeen.

Met je ogen slapen heet ook wel nachtelijke lagophthalmos. Maar hoe komt het? Nou, volgens Slaapinfo omdat je oogleden niet voldoende kunnen sluiten.

Ogen open slapen

Tuur jij wel eens tijdens je slaap naar het plafond? Dan behoor je tot de twintig procent van de bevolking die hier mee te maken krijgt. Heb je er zelf ‘last’ van, dan kan het zomaar zijn dat je het ook terug gaat zien bij je kindje: het is namelijk een erfelijke aandoening.

Slecht of niet?

Hoewel het er misschien een beetje vreemd uitziet, kunnen je opengesperde kijkers op zich geen kwaad. Wel kun je last krijgen van wat meer irritatie aan je ogen. Niet zo gek ook, want je oogleden helpen om het vocht goed te verdelen. Wanneer deze dus niet goed sluiten, kun je heel wat droogte en irritatie voelen. Mocht je nu echt heel veel last krijgen van pijnlijke ogen, dan is het toch wel wijsheid om eens langs de huisarts te gaan. Zo weet je ook zeker dat er niks ernstigs aan de hand is!

Oogjes toe

Schrikt jouw lief zich elke keer een hoedje als hij of zij jou ’s nachts zo ziet liggen? Nou, allereerst, niet echt jouw probleem natuurlijk. Mocht je toch wat coulance willen tonen, dan zou je bijvoorbeeld een slaapmasker op kunnen doen. Maar ach, écht verschieten is het na een tijd toch ook niet meer?

