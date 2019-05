Oh hello: Channing Tatum blijkt een dubbelganger te hebben

Menig vrouw is bij het zien van de films Magic Mike, Step Up en Dear John al bezweken aan de knapheid van Channing Tatum. Maar wist je dat de acteur ook een verdomd hete lookalike heeft?

Aangenaam, Will Parfitt is de naam. Hij is 28 en zou zomaar de broer van Channing kunnen zijn. Will heeft namelijk verdomd veel weg van de acteur. Die ogen, dat lichaam, die lach… we zouden het zo geloven als er sprake is van bloedverwantschap.

Dit bericht bekijken op Instagram Good morning Instagram πŸ˜Έβœ”οΈ Een bericht gedeeld door π–πˆπ‹π‹ ππ€π‘π πˆπ“π“ (@will_parfitt) op 6 Feb 2019 om 1:51 (PST)

Lees ook: 6 films met Channing Tatum in de hoofdrol

Striptalent

Maar niet alleen qua uiterlijk lijken de twee op elkaar. De mannen zijn allebei ook behoorlijk goed in een partijtje strippen. Waar Channing’s rol als sexy stripper in Magic Mike slechts acteerwerk was, trekt Will ook in het echte leven voor een financiΓ«le bijdrage zijn kleding uit. Drie jaar geleden werd hij tijdens een rondreis in AustraliΓ« voorgesteld aan de strippersgroep ‘Magic men’, et voilΓ . Net de film, hΓ¨?

Leuk bijverdienen

Binnen de stripgroep heeft Will de naam – hoe verrassend – ‘Channing’. In het hoogseizoen treedt hij tot wel vijftien keer per weekend op. Maar hoewel Will aan zijn optredens redelijk wat centen overhoudt – zeg maar gerust 2.500 euro per weekend – werkt hij doordeweeks ook nog bij een verhuisbedrijf. Dit helpt hem in shape te blijven, verklaart hij aan Daily Mail.

Niet in de buurt

Helaas woont de knapperd niet in Nederland. Hij komt oorspronkelijk uit Londen maar is op dit moment gevestigd in het Australische Melbourne. De kans dat we hem in real life tegen het gespierde lijf lopen, is dus helaas miniem.

Beeld: ANP, Instagram