Oh jee, dit gebeurde er toen je vorige week je ventilator ’s nachts aan liet staan

Ha, met temperaturen van 40,7 °C gemeten in Gilze-Rijen waren we vorige week zomaar het Dubai van Europa. Op weg naar je werk leek het alsof je door een warme föhn fietste en de ventilators leken niet aan te slepen. Was jij de gelukkige met wél een ventilator in de hoek? Dan is de kans groot dat je tijdens die hete nachten de ventilator gewoon aan hebt laten staan. En dat had je beter niet kunnen doen…

Een ventilator produceert namelijk droge lucht, waardoor je keel en huid kunnen uitdrogen. Hierdoor kunnen ook je ogen geïrriteerd raken. Dat is irritant, zeker voor mensen met lenzen.

De constante stroom droge lucht kan ook je neusholtes uitdrogen, waardoor je sinussen worden aangetast. Je lichaam kan zelfs extra slijm produceren om de droogheid te compenseren, waardoor je gevoeliger wordt voor verstopping, benauwdheid en hoofdpijn. Verklaart dat je snotneus…?

Maar de droge lucht is niet het enige probleem. Hittegolven komen niet heel veel voor in ons knusse kikkerlandje, dus waarschijnlijk ligt er een mooi laagje stof op je ventilator. Op het moment dat je hem aanzet, vliegen die stofdeeltjes door je kamer en in je luchtwegen. Daarmee ligt gevaar op de loer, want het stof kan een allergische reactie veroorzaken. Heb je astma of hooikoorts…? Blijf dan uit de buurt van een ventilator.

Ook heb je misschien gemerkt dat je pijnlijk wakker wordt nadat je je ventilator ’s nachts aan hebt laten staan. Dit komt omdat de geconcentreerde koele lucht ervoor kan zorgen dat je spieren spannen en verkrampen. Maar hey, er is ook goed nieuws: de hittegolf is voorbij. Haha. Niet grappig. Echte tips die een ventilator zouden kunnen vervangen:

voor het slapengaan een koude douche nemen

gordijnen overdag dicht houden

alcohol en cafeïne vermijden

slapen in katoenen lakens

Zweer je toch bij een ventilator? Maak ‘m dan minder schadelijk door te kiezen voor een roterende ventilator of een ventilator met een timer. Voor de echte creatievelingen hebben we een bonustip: bevries overdag tussen de vier en zes flessen zout water, plaats deze voor de ventilator op een dienblad voordat je naar bed gaat en zet de ventilator aan. Voila! Een koele vochtige bries waait over je heen. Zzzzzzzzzzzzuchtje.

Bron: The Tab, beeld: Shutterstock