Het is vandaag De Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Een dag die in het leven is geroepen om meer bewustwording te kweken omtrent een onderwerp waar veel slachtoffers over zwijgen. Olcay Gulsen (40) besloot daarom haar verhaal te delen.

De presentatrice schoof dinsdagavond aan bij Beau om te vertellen over haar eigen ervaringen met huiselijk geweld. Zij en haar zussen werden om de haverklap slachtoffer van een gewelddadige vader. Olcay vertelt dat zij daar tot op de dag van vandaag mee worstelen.

Meer drinken, meer agressie

‘Ik voel dat wij allemaal mankementjes hebben hier en daar, die echt wel afstammen uit onze jeugd. Zo hebben we allemaal moeite met het aangaan van diepere relaties.’ Samen gingen ze thuis door angstige periodes. ‘Alle stress van buitenaf maakte dat geweld heviger. Als er weer onzekerheden waren of mijn vader had zijn baan verloren, dan ging hij meer drinken en gebruiken en werd de agressie groter.’

Olcay benadrukt dat veel kinderen die het slachtoffer worden van geweld, zo een valse start krijgen. ‘Ik dacht altijd dat ik iets verkeerds had gedaan, waardoor papa zo boos was op mijn moeder. Dat denk je dan.’

Oranje gebouwen

De Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen is een initiatief van de Verenigde Naties. Hun campagne om meer aandacht te krijgen voor dit onderwerp loopt nog tot en met 10 december. De VN roept lidstaten op vrouwenrechtenorganisaties financieel te steunen, slachtoffers hulp te bieden, energie te steken in preventie en data verzamelen om het huidige beleid te verbeteren.

Ook Nederlandse gemeentes werken mee. Door het hele land kleuren markante gebouwen vandaag oranje om aandacht te vragen voor dit probleem en bewustwording te creëeren. Vermoed je huiselijk geweld? Dan kun je bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. Meer weten over het onderwerp? Kijk dan op Orangetheworld.nl.

Olcay maakte ook een InstaTV over het onderwerp:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Olcay Gulsen (@olcay)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Beau, Orangetheworld. Beeld: Brunopress