Het is niet zo gek dat je rond 17.30 uur al verlangt naar een bed nu het tegen vieren al schemert. Toch heeft dat gevoel met meer te maken dan het gebrek aan daglicht alleen.

In 2020 kunnen we corona zo’n beetje de schuld geven van alles. Dat is hier niet anders. Want dat gevoel van desoriëntatie en niet begrijpen waar de tijd blijft, heeft naast de wintertijd alles te maken met de pandemie.

Minder ijkpunten

De pandemie gooide het sociale ritme van de hele wereld op z’n kop. Tel daar een tweede golf en de korte dagen bij op en je begrijpt wel waarom dat bed lonkt. Doe ons maar een winterslaap tot de lente aanbreekt. Daar komt bij dat zonder dat pre-2020 ritme je tijd nu anders ervaart. Dat komt doordat we minder meemaken. In ieder ander jaar ga je uit eten, naar een festival, op vakantie, zak je door in de kroeg, ontmoet je nieuwe liefdes of begin je aan een nieuwe baan. Door al die gebeurtenissen lijkt het alsof een jaar langzamer voorbij gaat. Nu alle dagen voelen als één grote brei, gaat gevoelsmat de tijd sneller. Dat komt dus door het gebrek aan ijkpunten.

So we all agree daylight savings is mad different this year? Did we do it right? Maybe we skipped a step pic.twitter.com/yakxNG6FDk — PROTECT YUNG BBQ (@thisiskashmir) November 26, 2020

Stresshormoon

Een cyclus die op de hobbel is, kan ook te wijten zijn aan stresshormoon cortisol. Dat hormoon reguleert je natuurlijke cyclus, waaronder ook je slaap. Wanneer je constant onder stress staat, schiet de cortisol omhoog. Er is onderzoek waaruit blijkt dat stress ervoor zorgt dat je tijd anders beleeft. Niet gek dus dat je door alle onzekerheid en het energieslurpende Zoom-bellen aan het einde van de dag alleen nog maar wil slapen.

Klinkt dit herkenbaar? Probeer dan zoveel mogelijk daglicht mee te krijgen. Sta op tijd op, maak een wandelingetje zodra de zon op is en dwing jezelf in de lunchpauze naar buiten te gaan. Probeer regelmatig te sporten en geef – als het kan – je dierbaren een knuffel voor de nodige serotonine. En: weet dat de dagen over een paar weken de dagen vanzelf weer lichter worden.

the only thing getting me through daylight savings rn is pretending that every post-work grocery trip is a midnight adventure for snacks when it’s really just 6:32 & i need potatoes — ashley, but festive 🎄 (@inklings_press) November 24, 2020

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @loveheartstarangel

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Bustle | Beeld: iStock