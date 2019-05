Om deze 11 redenen kun je pijn hebben in je borsten

Veel vrouwen hebben weleens last van hun borsten. De ene keer is het kramp of een soort stekerig gevoel, de andere keer branderig- of gevoeligheid, en weet je niet of je nu het beste je beha kunt aanhouden of die juist moet uitdoen om de pijn te verlichten. In de meeste gevallen is er niks ernstigs aan de hand. We zetten 11 mogelijke redenen van borstpijn voor je op een rijtje.

Lees ook: Hoe worden je borsten steviger? 10x jullie beste tips

Je bent of wordt ongesteld.

Een van de meest voorkomende redenen voor borstpijn is dat je ongesteld bent of het binnen een paar dagen wordt. Dit komt door fluctuaties in je hormonen in de week voor je menstruatie. Cyclische borstpijn hangt samen met je menstruatie en komt meestal voor in twee borsten, terwijl niet-cyclische borstpijn maar meestal in één borst voorkomt.

Je hebt uitslag.

Je borsten kunnen ook uitslag veroorzaken. Dit komt vaker voor bij vrouwen met grote borsten, omdat er minder lucht circuleert onder hun borsten en er op deze manier een vochtig gebied ontstaat onder de borst waar schimmelinfecties kunnen groeien. Zo’n schimmelinfectie kan ook zeker pijn doen.

Je doet aan hormoonvervangende therapie.

Als je aan hormoonvervangende therapie doet om bijvoorbeeld overgangsklachten tegen te gaan of als je in transitie zit om te veranderen van geslacht, is het normaal dat je borsten pijn doen en gevoelig zijn.

Je gebruikt anticonceptie.

Als je de anticonceptiepil gebruikt of een andere vorm van anticonceptie, zoals een spiraaltje, ring, pleister of prik, dan is het heel normaal dat je daar gevoelige of pijnlijke borsten van krijgt. Dat zijn namelijk een van de bijwerkingen, net als dat de grootte van je borsten kan veranderen door anticonceptie.

Je traint te hard.

Als je heel hard je bovenlichaam aan het trainen bent in de sportschool bijvoorbeeld, kan dat invloed hebben op de borstwandspier die onder je borsten ligt. Het is dus verstandig om een ondersteundende sportbeha te dragen als je traint, om die invloed te verkleinen.

Je borsten trekken aan je spieren.

Hier heb je voornamelijk last van als je grote borsten hebt. Grote borsten trekken namelijk aan de ondersteunende gewrichtsbanden die nek-, rug- en schouderpijn veroorzaken. Nog een reden dus om een ondersteunende sportbeha te dragen!

Lees ook: Eindelijk: meer (leuke) beha’s voor vrouwen met grote borsten op de markt

Je draagt niet de juiste behamaat.

Het komt heel vaak voor dat je niet de juiste maat draagt voor je beha. Je herkent dit meestal aan hoe strak de omtrek zit en hoe goed je cup aansluit op je huid. Het beste wat je dus kunt doen, is bij een lingeriewinkel je behamaat laten opmeten door een professional of zelf thuis met een meetlint, zodat je een beha kunt kopen die perfect op je lichaam aansluit.

Je tas of rugzak is te zwaar.

Ook dit komt heel vaak voor. Wij vrouwen zijn geneigd om te veel (onnodige) dingen in onze tas te stoppen, waardoor het al snel te zwaar wordt. Als we daar dan mee rondzeulen op onze schouder of rug, kan dat effect hebben op onze borsten. Althans, dat denken we vaak. In feite veroorzaken we pijn in onze rib- of borstwand, maar deze pijn verwarren we vaak met borstpijn.

Je hebt een verkeerde houding.

Als je de hele dag aan een bureau moet zitten voor je werk, terwijl je al een slechte lichaamshouding hebt, is dat echt funest voor je hele lichaam eigenlijk. Een slechte houding kan spanning en pijn in je borsten veroorzaken. Veel bedrijven houden hier rekening mee en verzorgen speciale ergonomische werkstoelen voor hun werknemers. Maar als dat niet het geval is bij jou, is het sowieso verstandig om af en toe even een loop- en stretchpauze te nemen tijdens je werk.

Je bent zwanger.

Als je zwanger bent, heb je sowieso al last van je hormonen. Daarbij bereiden je borsten zich voor op de melkproductie en dat kan gevoelige en pijnlijke borsten veroorzaken. Dit kan zelfs al binnen twee weken na de conceptie gebeuren.

Het komt door je borstimplantaten (als je die hebt).

Als je borstimplantaten hebt, is het normaal dat je na je operatie nog een tijd last hebt van je borsten. Als ze plotseling pijn gaan doen of de pijn blijft aanhouden, dan is het verstandig om zo snel mogelijk een arts te raadplegen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.