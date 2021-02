De ‘oma-onderbroek’ van Bridget Jones is weer helemaal hip

Draag je nog steeds vaak strings? Zo ouderwets. De ‘oma-onderbroek’ van Bridget Jones schijnt nu juist weer helemaal hip te zijn. Dat wordt lekker grote onderbroeken shoppen, dus.

Bridget Jones

Ach, wie kent de comedy uit 2001 niet. In Bridget Jones’s Diary draagt de wat onhandige hoofdrolspeelster Bridget een nog al wat oncharmante slip onder haar feestjurk. Later die avond belandt ze in bed met de knapperd Daniel (Hugh Grant). Maar die weet er gelukkig wel raad mee. Nu, 20 jaar later, maakt de niet zo charmante omaslip toch weer een flinke comeback, schrijft de Guardian.

via GIPHY

Oma-onderbroek

De hoge-slip, ook wel oma-onderbroek genoemd, is dus weer helemaal hip anno 2021. En dus niet alleen voor oma’s. Wie had dat gedacht? Volgens Lyst zoeken mensen tegenwoordig op het internet steeds vaker naar de comfortabele oma-onderbroeken. Zo eentje die alles bedekt en corrigeert. Ideaal. Het klinkt misschien een beetje oncharmant, maar het kan zeker weten ook heel sexy zijn. Zeeman is daarvoor het bewijs, kijk zelf maar. Best sexy toch?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Zeeman (@zeeman_nederlands)

Invloed van coronacrisis

De comeback van de oma-onderbroek heeft volgens lingerie-ontwerpster Ophelia Debisschop zeker weten te maken met het coronavirus. We zitten nu allemaal thuis, hebben geen dates. Dus voor wie zouden we sexy ondergoed aantrekken? Dan grijpen we met z’n alle sneller naar comfortabele kleding, zo ook met ondergoed.

Strings

Sommige vrouwen zullen toch strings blijven aantrekken, gewoon omdat ze zich daar prettig bij voelen. Maar denk volgende keer wel twee keer na voordat je er eentje aantrekt. String vergroten namelijk de kans op blaasontstekingen en vaginale infecties en daar zitten we ook niet bepaald op te wachten. Of wel? Probeer je strings dus wel af en toe af te wisselen met een onderbroek met een taille of in ieder geval eentje die je billen bedekt. En dan het liefst ook nog eentje van katoen.

