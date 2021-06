Hoera, de summer of love is eindelijk nabij. Hopen we… Mocht het niet zo zijn: hoe te dealen met teleurstellingen? Oefen dankbaarheid, verwacht niet te veel en kijk naar wat wel kan, zeggen experts.

Teleurstellingen

‘We mogen weer!’ appte ik onlangs met ongeveer driehonderd uitroeptekens naar mijn vriendinnen toen ik las dat de terrassen misschien wel open zouden gaan. Goed, het was al eens eerder aangekondigd en toen ging het hele feest niet door, maar dit keer had ik er vertrouwen in. Ik zag mezelf in gedachten al lachend mijn eerste biertje bestellen en eindeloos proosten met vriendinnen om vervolgens de bitterballen te laten aanrukken. Dit alles onder een strakblauwe lucht en stralende zon natuurlijk. God, wat had ik dáár zin in. Helaas deelde niet iedereen mijn optimisme. ‘Eerst zien, dan geloven,’ reageerde een vriendin. ‘Ik heb de hoop allang opgegeven,’ schreef een ander.

Hoogst ongezellig, vond ik, maar ze hadden het intussen wel slimmer bekeken dan ik. Groot was mijn teleurstelling namelijk toen een dag later bleek dat het terras tóch niet openging. Ongeveer even groot als toen het een week later toch doorging, ik de buienradar checkte en ontdekte dat er een moesson over Nederland trok, terwijl de temperatuur ook ergens half februari was blijven steken. Tuurlijk, dat kon er ook nog wel bij.

Het was de zoveelste teleurstelling in een lange reeks die we in de pandemie te verduren kregen. Verjaardagen werden niet gevierd, bruiloften afgeblazen, festivals gingen niet door, sportlessen gecanceld en reizen konden we al helemaal uit ons hoofd zetten. Zo ongeveer alles wat mijn leven pre-corona leuk maakte, kon of mocht niet. Natuurlijk, er zijn ergere dingen dan niet uit eten kunnen, maar een heleboel kleine dompers bij elkaar kunnen ook aan je gaan vreten. Vandaar deze mini-cursus ‘omgaan met teleurstellingen’. En jawel, hij gaat gewoon door!