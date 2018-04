Zo ga je om met iemand die depressief is

Is een van jouw naasten depressief? Dan kan het moeilijk zijn om daar mee om te gaan. Net zoals iedere persoon uniek is, gaat ook iedere persoon anders om met zijn/haar depressiviteit. Toch helpen standaard uitspraken als ‘het komt wel goed’ of ‘de tijd heelt alle wonden’ niet.

Maar wat helpt dan wel? Mensen die kampen met een depressie bevinden zich in een neerwaartse spiraal, waarbij ze zichzelf de schuld geven voor alles wat er mis gaat. Ook wanneer dat buiten hun eigen macht ligt. Hoe kun je hier als buitenstaander mee omgaan? Wij geven een aantal tips hoe je je vriend of vriendin tijdens deze moeilijke periode bij kunt staan.

Erken de depressie

Over depressiviteit bestaan veel misvattingen. Het is niet iets wat iemand zomaar doormaakt, het is een chemische balans die je niet één, twee, drie kunt veranderen. Merk je dat jouw vriend(in) meer down is dan normaal? Dan is het waard om het onderwerp bespreekbaar te maken. Soms is de persoon in kwestie zichzelf niet bewust van zijn/haar depressie, om juist té zelfbewust om het onderwerp te bespreken. We zijn geneigd om onze depressies te maskeren, waardoor het gevoel van isolement nog groter wordt.

Onderwijs jezelf

Is het onderwerp depressie jou wereldvreemd? Dat betekent niet dat je er niets over kunt leren. Je hoeft niet zelf de symptomen van een depressie de ondervinden om iemand met een depressie te kunnen helpen. Door te lezen en te praten met familie en vrienden die depressief zijn geweest, stel je jezelf in staat om iemand met een depressie beter te begrijpen. Onthoud daarbij: depressie is een ziekte, en zo moet je het ook behandelen.

Wees aanwezig bij de alledaagse dingen

Mensen die depressief zijn, voelen zich vaak onbegrepen en daardoor alleen. Misschien wil je vriend of vriendin praten, misschien juist niet en wilt hij/zij alleen wat tijd met je doorbrengen. Begin met benadrukken dat je ervoor diegene wilt zijn, op wat voor manier dan ook. Zelfs de kleinste dingen kunnen voor iemand met een depressie ondraaglijk lijken. Bied daarom je hulp aan bij alledaagse dingen, zoals boodschappen doen of de post openen. Let wel: neem deze alledaagse dingen niet uit handen, maar doe mee. Zo laat je je vriend/vriendin zien dat je ervoor haar bent en wilt zijn.

Help door hen zichzelf te laten helpen

Bij een depressie is er sprake van een onevenwichtige balans, die weer in balans moet worden gebracht. Dit kan door structuur, therapie en in het ergste geval door medicijnen. Maar het overwinnen van een depressie is geen snel proces en kan soms maanden duren. Je naaste zal actie moeten ondernemen, bijvoorbeeld door yogalessen te gaan volgen of in therapie te gaan bij een psycholoog. Hoe je hierbij kunt helpen? Door mee te zoeken naar de juiste yogaschool, de juiste psycholoog of andere mensen en activiteiten die je naaste kunnen helpen.

Een klein gebaar

Het kan letterlijk een handgeschreven kaartje zijn, een snoepreep of iets anders klein, maar in tijden van depressie doet een klein gebaar al wonderen. Bloemen, gezichtsmaskers, badzout, noem het maar op. Een klein gebaar zorgt voor een grote glimlach. Het is niet voor te stellen hoe mensen met een depressie zich voelen. Onderschat daarom nooit de waarde van een klein gebaar.

Heb geduld

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: het overwinnen van een depressie kost tijd. Paniek en angst overheersen en soms is uit bed komen al een hele uitdaging. Zegt jouw depressieve vriend of vriendin continu af? Vat het niet persoonlijk op en stel alternatieven voor. Bijvoorbeeld door aan te bieden om thuis een film te kijken in plaats van een drankje in een kroeg. Wanneer je geduldig bent tegenover je vriendin of vriendin, laat je zien dat het niet uitmaakt hoe lang de depressie duurt, je bent er sowieso. Dat vergt soms doorzettingsvermogen, maar besef dat niet jij, maar je depressieve vriend/vriendin hier de gedupeerde is.

Beeld: iStock