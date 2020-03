Weg met die kritische stem: zo ga je om met perfectionisme

Het duiveltje in je hoofd dat continue zegt dat alles beter, mooier, sneller moet, zorgt voor veel vermoeidheid. Maar iets afleveren dat minder dan perfect is? Nee, nee, dat komt niet in jouw woordenboek voor. Toch is het handig om te leren omgaan met perfectionisme.

Lees ook:

Omgaan met kritiek: zo doe je dat als HSP’er

Er zijn vier vragen die je kunt stellen waardoor je innerlijke criticus iets minder op de voorgrond kan treden. Als eerste moet je je afvragen of je bang bent voor kritiek. De angst om ‘het niet goed genoeg’ te doen, kan ervoor zorgen dat je strenger wordt voor jezelf dan nodig. Ga bij jezelf na of je drang naar perfectie hier vandaan komt en wat je hierin los kunt laten.

Omgaan perfectionisme

Maar omgaan met perfectionisme is zo makkelijk nog niet. Vraag jezelf dan ook eens af of alle stress die het oplevert het wel waard is. Waarschijnlijk is het antwoord hierop ‘nee’. Taken goed willen afleveren is een nobel streven, maar zodra het ten koste van je gezondheid begint te gaan, moet je oppassen. Gewoon goed is ook oké, niet alles hoeft perfect. En juist doordat je uren aan het focussen bent op de details, kun je zomaar écht belangrijke dingen over het hoofd zien. Het gevolg? Je productiviteit én effectiviteit komen hieronder te lijden.

Negatieve gevolgen

Genoeg negatieve gevolgen dus. Maar waar komt dat perfectionisme nu vandaan? Het kan verschillende redenen hebben, maar een van de verklaringen kan zijn dat je een heel specifiek imago in je hoofd hebt waar je aan moet voldoen. Wijkt iets af, dan schiet je volledig in paniek. Houd in je achterhoofd dat anderen veel meer bezig zijn met zichzelf dan met jou. En dus dat ene minuscule foutje of vlekje op je kleren? Hebben zij waarschijnlijk niet eens opgemerkt. Als een perfectionist is het natuurlijk onwijs lastig om dingen los te laten. Maar door dit met kleine stapjes te doen, zul je merken dat het leven nét een tikje makkelijker wordt. Echt.