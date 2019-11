Omgaan met een slechte dag: zo word jij je dipje de baas

Op sommige dagen gaat alles gewoon nét even niet. Of je nu met het verkeerde been uit bed bent gestapt of dat alles tegenzit, een dipje is menselijk. Maar hoe ga je daar nu mee om?

Omgaan met een slechte dag is soms ook gewoon al simpelweg accepteren dát je je nu eenmaal even niet zo lekker in je vel voelt zitten. Leg het naast je neer dat je vandaag niet op de toppen van je kunnen gaat presteren. Iedereen heeft nu eenmaal weleens een momentje waarop hij of zij zich niet zo lekker voelt, we zijn tenslotte ook maar mensen. Kan die belangrijke taak ook nog later? Stel het dan misschien even uit, zo kun je daar morgen met frisse zin aan beginnen.

Het is misschien herhaling, maar: schrijf op wat er in je omgaat. Welke emotie voel je vandaag? Zo kun je nagaan wat de kern is van jouw dipje. En hé, wie weet is die er helemaal niet, maar heb je gewoon een een offday. Dan alsnog kan het helpen om gewoon lekker op te schrijven wat je allemaal dwarszit.

Wandelen

Wanneer het even niet zo lekker gaat, is naar buiten gaan wel het laatste waar je zin in hebt. Toch is dat júíst wat je moet doen. De Amerikanen noemen niet voor niks ‘uitwaaien’ de nieuwste trend. Door even je hoofd buiten leeg te maken, zul je merken dat je je daarna echt al een stukje beter voelt. Dat is ook wetenschappelijk bewezen: mensen die twee uur in de natuur doorbrachten, voelden zich gelukkiger en gezonder. Probeer tijdens dit ommetje wel echt even in het moment te zijn en te genieten van al het moois om je heen.

Muziek doet wonderen

Ook muziek kan helpen om je uit het dipje te halen of je juist even lekker te laten gaan. Welk van de twee je ook kiest, het kan in ieder geval bijdragen aan wat opluchting. Beweeg er ook nog eens bij en je zult zien dat je minder in je hoofd gaat zitten, maar meer in je lijf.

Dankbaarheid

Bij omgaan met een slechte dag denk je misschien absoluut niet aan dingen waar je dankbaar voor bent. Want ja, heel eerlijk, op dat moment is alles gewoon even helemaal ruk. Toch kan zo’n lijstje maken om juist je gevoel om te zetten naar iets positiefs. Waar ben je dankbaar voor in je leven? Bekijk bij jezelf of het een positief effect heeft en anders kun je dit gewoon lekker laten gaan. Onthoud vooral: niks moet op zo’n dipdag.