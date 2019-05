On a mission: Lilianne Ploumen pleit voor gratis anticonceptiepil

Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) pleit ervoor dat de anticonceptiepil gratis moet worden. In een interview met Vice vertelt ze dat ze er alles aan doet om de pil terug in het basispakket te krijgen.

In 1972 zat de pil voor het eerst in het basispakket en tot 2004 werd de pil voor iedereen vergoed. Totdat oud-minister van Financiën en VWS Hans Hoogervorst (VVD) besloot om het even anders te doen. Hij vond dat de vrouw zelf wel kan betalen voor het voorkomen van zwangerschap en schrapte de pil uit het basispakket. In 2008 kwam de pil dankzij de PvdA weer terug in het basispakket, maar in 2011, ging hij er weer uit.

Tijd voor verandering

Van je 18e tot je 21ste kan je de pil gratis ophalen bij de apotheek. Dat komt omdat de pil op deze leeftijden in je basispakket zit. Lilianne Ploumen vindt het tijd voor verandering en gelijk heeft ze! Ze vertelt: ‘Het is raar dat we in een land wonen dat voor gelijke rechten is, maar waar vrouwen zelf moeten betalen voor de pil. Niet alle vrouwen kunnen de pil betalen, en het is niet eerlijk dat vrouwen – in de meeste gevallen – alleen voor deze kosten opdraaien. Ook is de pil een symbool voor het maken van eigen keuzes en je onafhankelijkheid: je kunt ermee beslissen of je kinderen wil of niet.’

Belangrijke vrouwenzaken

Lilianne zet zich niet alleen maar in om de pil terug te krijgen in het basispakket. Ook andere belangrijke vrouwenzaken zoals hersteloperaties voor vrouwen die besneden zijn, vergoeding voor kunstmatige inseminatie voor vrouwen die kanker hebben gehad staan op haar planning. Op 26 juni gaat Lilianne hierover in debat met Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: VICE | Beeld: ANP