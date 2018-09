On a mission: voormalig Miss Nederland lanceert boek over echte schoonheid

‘You’re born to be real, not perfect’ is het motto van de 23-jarige Nicky Opheij. Zij kan het weten, want in 2014 won ze Holland’s Next Top Model en in 2017 werd ze uitgeroepen tot Miss Nederland. Nu is Nicky on a mission, want, zo luidt het credo: ‘doe maar gewoon, dan doe je mooi genoeg.’ Met haar boek wil ze jonge meisjes inspireren om vooral hun echte schoonheid te tonen.

Toen Nicky in 2014 de zevende editie van Holland’s Next Top Model won, was dat een mooie opstap voor haar modellencarrière. Toch was het niet alles goud wat er blonk, want Nicky kwam in aanraking met modellenbureaus die wilden dat ze haar figuur zou veranderen. Kilootje minder hier, centimetertje minder daar. Na haar overwinning van HNTM bleek haar figuur toch niet goed genoeg. In plaats van zich te meten aan de standaarden van de meeste bureaus, besloot Nicky het tegenovergestelde te doen: ze bleef trouw aan zichzelf en aan haar eigen gezondheid. Juist deze positieve boodschap wil ze ook brengen aan jonge meiden.

On a mission

En dus vertrok Nicky op missie. Ze besloot een opleiding tot gewichtsconsulente te volgen en heeft haar beste tips, kennis en ervaringen om een gezond bericht te bereiken, gebundeld in een boek. Immers, you’re born to be real, not perfect. In dit boek vind je haar persoonlijke struggles, interviews met topmeiden uit de mode-industrie, beautygeheimen én 3o recepten voor powerontbijtjes, slimme tussendoortjes, snelle lunches en heerlijke hoofdgerechten.

‘Na het behalen van mijn diploma en het winnen van Miss Nederland begon mijn missie om jonge meiden in Nederland te laten inzien dat mooi zijn niet alleen van buiten komt maar ook van binnen. Ik ben er klaar mee dat iedereen de perfecte foto’s op sociale media als het ideaalbeeld ziet en probeert na te streven. Mooi ben je wanneer je vooral jezelf blijft en goed voor jezelf zorgt. Dan ben je op je best. Je lichaam heeft voeding nodig en een goede dosis lol.’