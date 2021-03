Ben jij een onderbreker of een ‘opbouwende overlapper?’ Dit is het verschil

Níets zo irritant als iemand die je onderbreekt terwijl je middenin je verhaal zit. Als je daar zelf een handje van hebt, ben je qua communicatietype een onderbreker. Of, en dat is een wezenlijk verschil, een opbouwende overlapper. Zo ontdek je het onderscheid.

Ook de opbouwende overlapper wordt in gezelschap weleens als onbeschoft afgeschilderd, terwijl iemand onderbreken helemaal niet de intentie is. Deborah Tannen is hoogleraar linguïstiek aan de universiteit van Georgetown en verantwoordelijk voor de term ‘opbouwende overlapper’. Deze manier van communiceren betekent niet dat je iemand onderbreekt, maar dat je met iemand meepraat om wat diegene zegt kracht bij te zetten, iemand aan te moedigen en te laten zien dat je betrokken bent bij het gesprek.

Aanmoedigen of onderbreken?

‘Ik heb de term bedacht om een onderscheid te maken tussen een spreker die meepraat en de ander zo aanmoedigt om door te gaan, en een luisteraar die begint met praten om een ander te onderbreken en het podium te krijgen’, vertelt Tannen aan The Huffington Post.

Een recente video van TikTok-gebruiker @gaydhdhgoddess bracht nog een discussie op gang. Ze legt in de video uit dat communicatiestijlen verschillen per cultuur. Zelf noemt ze zich een ‘interrupt-y’ persoon. Dat was nooit een probleem, tot ze de Oostkust van Amerika verliet. Uit eigen onderzoek ontdekte ze dat haar neiging zich in het gesprek te mengen voordat de ander is uitgesproken, een Joodse manier van een gesprek voeren is die volgens haar vooral in het noordoosten van Amerika vaak voor komt.

Geen pauzes

‘Je overlapt aan het eind met wat iemand zegt – het is niet dat je iemand probeert af te kappen omdat het je niet kan schelen wat de ander zegt’, legt ze uit. Je zit op dezelfde kerngedachte en werkt zo mee aan de opbouw. Voor ons heeft een goed gesprek geen pauzes. Als er een pauze is, denk ik dat iemand niet meer wil praten, tenzij de ander duidelijk aan het denken of aan het kauwen is. Maar in andere culturen is dat niet het geval.’ Ze merkt op dat ook veel New Yorkers een handje hebben van praten terwijl een ander aan het woord is. Ook binnen andere culturen is deze manier van communiceren heel gangbaar.

Hakkelen

Tussen mensen die dezelfde manier van communiceren hebben, werkt opbouwend onderbreken als een soort accelerator van het gesprek. Maar als jullie manier van praten niet overeenkomt, werkt het averechts. De spreker raakt van z’n stuk, gaat hakkelen, de flow van het gesprek slaat dood of het wordt gezien als een teken van disrespect. Dat komt doordat mensen die zo communiceren, er vanuit gaan dat iemand die tegelijk met hen praat de aandacht wil opeisen, terwijl dat niet de bedoeling is.

Push jezelf

Ben jij een enthousiaste luisteraar die graag meepraat met degene die aan het woord is? Als je merkt dat de spreker niet echt chill reageert op jouw participatie, kun je je betrokkenheid non-verbaal uitdrukken door bijvoorbeeld te knikken. Als je wel meedoet, erken dat dan. Als de ander dan stopt, kun je zeggen: ‘Ga door, ik wilde je niet onderbreken.’

Als je niet zo’n opbouwende overlapper bent maar het juist irritant vindt als iemand meepraat terwijl jij aan het woord bent omdat je zo de kluts kwijt raakt, kun je prima vragen of iemand heel even die gedachte kan vasthouden. Het vereist wat oefening, maar push jezelf om te blijven praten als iemand bijspringt. Natuurlijk speelt de context ook mee. Dit is een stuk makkelijker met een goede vriendin dan met je baas. En wat voor de een een overlap lijkt, kan op de ander overkomen als een onderbreking.

De verschillen in bepaalde communicatiestijlen herkennen, geeft je meer controle in hoe je over komt op anderen. Je kunt beter beoordelen waarom iemand doet wat-ie doet en zo ook een goed gesprek voeren met iemand die een andere stijl heeft.

