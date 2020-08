Heeft je ondergoed een houdbaarheidsdatum?

Gris de ondergoedla van een willekeurige vrouw open en de kans dat je een flink aantal verwassen Hello Kitty-exemplaren vindt, is best groot. Maar hoe erg is dat nou, jaren met je ondergoed doen?

Doe een rondje Google en je vindt meteen een alarmerend bericht: volgens een mannenmodeblog heeft ondergoed een houdbaarheidsdatum. En niet zo’n grote ook: volgens hen is het een vuistregel om onderbroeken na een halfjaar tot pak ‘m beet weg te gooien. Wait, what?

Lubberend elastiek

Dat is natuurlijk allesbehalve duurzaam en gelukkig ook hartstikke onnodig. Refinery 29 belde met professor en microbioloog Philip M. Tierno en hij brengt goed nieuws. Namelijk: als je je ondergoed na iedere keer dragen wast, is het niet nodig om dat ondergoed na een bepaalde tijd weg te doen. Hello Kitty kan opgelucht ademhalen. Er is wel een maar. Zodra het elastiek lubbert, de gaten erin staan en de voering loslaat, is het wel tijd om afscheid te nemen van je onderbroek. Maar zover was je zelf vast ook al.

Bacteriën doden

Wanneer je onderbroeken wast, kun je die het best op de hoogste temperatuur wassen die het waslabel toestaat. Gebruik een wasmiddel dat peroxide bevat zodat je zeker weet dat alle bacteriën gedood worden. Toch doodt een wasmachine ook weer niet alle organismen. Er zal altijd wel iets achterblijven, maar dat is zó weinig dat je er geen infectie van zult krijgen. Toch geen risico nemen? Laat de wasmachine dan maandelijks een keer leeg op de hoogste temperatuur draaien.

Dus nee: een onderbroek is gelukkig geen tandenborstel die om de zoveel maanden aan vervanging toe is (mits je er goed voor zorgt).

Bron: Refinery 29. Beeld: iStock