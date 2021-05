Onderzoek: zelfs een beetje alcohol heeft al effect op je hersencapaciteit

Even een open deur: af en toe een glas wijn drinken is natuurlijk altijd beter dan iedere dag beginnen met een bloody mary. Dat gezegd hebbende: dat ene glas wijn heeft veel meer (grote) gevolgen dan we al die tijd wishful dachten.

Om het slechte nieuws er maar meteen in te gooien: er bestaat geen enkele hoeveelheid alcohol die ‘veilig’ is voor je hersenen. Onderzoekers van Oxford namen voor het onderzoek 25.000 inwoners van Engeland onder de loep. Daarbij keken ze naar de hoeveelheid grijze massa in de hersenen.

Geheugenproblemen

Die grijze massa is het belangrijke gedeelte waar je hersenen informatie verwerken. De onderzoekers zagen dat alcohol een ‘lineaire verband houdt met het volume aan grijze massa’. Dat betekent dat zelfs een druppel alcohol al kan leiden tot een verminderde hoeveelheid van die grijze massa. Dat is vervelend, want een afname van die grijze massa kan leiden tot geheugenproblemen – iets wat ook al van nature gebeurt door simpelweg ouder te worden. Alcohol versnelt dat proces echter een stuk sneller dan andere risicofactoren waar je, in tegenstelling tot ouder worden, controle over hebt.

Geen verschil in wijn of bier

Deelnemers die binge drinken of kampen met een hoge bloeddruk of een hoog BMI merken de nadelige effecten van alcohol nog sterker. De onderzoekers vonden geen bewijs voor een verschil aan effect in bier, wijn of sterke drank.

‘Zoveel mensen drinken met mate en denken dat dat geen kwaad kan of zelfs gezond is’, zegt Anya Topiwala, auteur van het onderzoek. ‘Terwijl we nog op zoek zijn naar een geneesmiddel voor aandoeningen als dementie, is het voor de publieke gezondheid belangrijk om te weten welke factoren hersenschade kunnen voorkomen.’

Spaatje rood, iemand?

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: People | Beeld: Getty