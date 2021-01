Onderzoek bewijst: op deze manier ga je het best om met negatieve gedachtes

Iedere negatieve gedachte uit je leven bannen is natuurlijk totaal onrealistisch en bovendien ook niet gezond. Zo’n gedachte heeft namelijk ook een functie. Wat je wél kunt doen is dat doemdenken een positieve twist geven, zodat je in een veel fijnere headspace komt.

Je hebt een prima dag, tót je opeens herinnert dat je over een paar dagen een spannend gesprek hebt met je baas. Of omdat als een duveltje uit een doosje iets vervelends uit het verleden komt bovendrijven. Natuurlijk heeft het dan geen zin om in die negatieve gedachtes te zwelgen, maar hey: je bent ook maar een mens. Uit recent onderzoek blijkt nu wel hoe je het best om kunt gaan met dat gepieker.

Drie strategieën

Aan het onderzoek deden zestig mensen die allemaal naar een neutrale foto moesten kijken – van een appel, bijvoorbeeld. Vervolgens mochten de deelnemers niet meer aan die foto denken. Daarvoor kregen ze drie strategieën aangereikt. De eerste: vervanging (aan iets anders denken). De tweede: je geest ophelderen (aan niets denken). De derde: onderdrukken (proberen níet aan de appel te denken).

Onderdrukken

Dat gebeurde allemaal terwijl een MRI van de deelnemers gemaakt werd. Zo konden de onderzoekers goed bijhouden wat precies in de hersenen gaande was. Zo ontdekten de onderzoekers dat je hoofd leeg maken en aan iets anders denken werkt. Maar: op de achtergrond speelde het beeld van de appel in die gevallen nog altijd mee. Het béste werkt daarom onderdrukking. Deelnemers moesten focussen op níet denken aan de appel om te voorkomen dat het beeld weer op hun netvlies kwam.

Het onderzoek zegt dus eigenlijk dat als je moeite doet om mentale energie naar één bepaalde gedachte te onderdrukken, die techniek de onderdrukking van die gedachte vastlegt in het brein. Het draait allemaal om je bewustzijn van je gedachten.

Kies je gedachtes

‘Je bent zelf de baas over je gedachten’, zegt Ravi Kathuria van het boek Happy soul, hungry mind. ‘Je kunt observeren wat je geest denkt, welke gedachtes ruimte innemen. Niet veel mensen hebben geleerd hun eigen gedachtes te observeren, maar als je dat wel doet, kun je je eigen gedachtes uitkiezen. Je moet kiezen welke gedachtes je voedt en welke je uithongert.’

Dat neemt niet weg dat sommige negatieve gedachtes ook nuttig zijn. Een traumatische gebeurtenis of zelfs een gênant moment zijn dingen die je niet moet onderdrukken, maar verwerken. Maar als zo’n gedachte uit het niets naar boven komt, is het opdringerig. Vaak komt zo’n gedachte naar boven als gevolg van een innerlijk conflict. Het kan het resultaat zijn van een onuitgesproken frustratie, onzekerheid of een groot besluit dat je moet maken.

Geloof niet alles wat je denkt

Het is daarom goed om altijd naar de bron van een negatieve gedachte te gaan. Ligt er een trauma aan ten grondslag? Dan moet je daarmee aan het werk. Als die gedachte het gevolg is van een negatieve instelling, dan kun je die uitdagen. Dus als je denkt aan die keer dat iemand je beledigde, kun je in plaats daarvan ook denken aan de keren dat iemand iets liefs over je zei. Het probleem zit niet in de negatieve gedachte: het probleem zit ‘m in het geloven van die gedachte.

Om met die gedachtes om te gaan, is het handig om te weten wat zo’n gedachte triggert. Een willekeurige gedachte is vaak helemaal niet zo willekeurig. Vaak ligt er een emotie aan ten grondslag die is verankert in je brein. Dat zorgt ervoor dat die gedachte opkomt op de momenten dat je die emotie voelt. Ook muziek en bepaalde geuren dragen daar aan bij.

Zintuigen prikkelen

Bedenk van tevoren twee of drie dingen die je koestert voor het moment dat zo’n negatieve gedachte zich weer opdringt. Dat zijn een soort pre-meditatieve gedachtes. Denk bijvoorbeeld aan een bepaald natuurgebied, fijne herinneringen of een visie van jezelf terwijl je een doel behaalt. Nog een tool is iets doen wat je zintuigen prikkelt. Was je handen met geurige zeep, steek een kaars aan, zuig op een pepermuntje, ga naar buiten of smeer je handen in.

Nogmaals: het is niet nodig om al die negatieve gedachtes forever te verbannen. Ze zorgen er ook voor dat je in de toekomst niet weer dezelfde fout maakt en maken je bewust van situaties die niet het beste in je naar boven halen. Als je bijvoorbeeld opeens zin hebt je ex te appen, kunnen negatieve gedachtes je beschermen tegen de ongezonde relatie die jullie ooit hadden.

Zie gedachtes net als appjes en mails als brokjes informatie. Het is aan jou om te bepalen wat je met die informatie doet. Vaak gaan gedachtes over of iets waar is of niet, maar dan ben je eindeloos aan het herkauwen en kom je niet verder. Belangrijker is om te achterhalen of die gedachte op dat moment relevant is. Is het trash of een treasure? Als je daar bewust van bent, zul je zien dat dat al een wereld van verschil maakt.

Bron: Nature | Beeld: Getty