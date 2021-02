Onderzoek: dít muziekgenre werkt het best tegen stress

Het is niet Strauss’ ‘An der schönen, blauen Donau’ en ook niet één van die cd’s met dolfijnengeluiden die je vroeger kon kopen bij De Tuinen. Nope: de muziek waar je volgens recent onderzoek het meest relaxt van wordt, is jaren 80 pop.

De synthesizers in zo’n beetje ieder nummer dat in de eighties werd gemaakt blijken fantastisch te werken tegen stress. Dat blijkt uit onderzoek dat werd gedaan door de Vera Clinic. 150 volwassenen tussen de 18 en 64 jaar werden onderworpen aan mentale onderzoekjes terwijl iedere keer een andere Spotify-lijst werd opgezet. De genres varieerden van golden oldies uit de jaren 60 tot jazz, klassiek, techno en zelfs dubstep.

Verlaagde bloeddruk

Eén van de lijstjes die de deelnemers kregen te horen is die van de nieuwe jaren 80-serie ‘It’s a sin’. De playlist met hits als ‘Call me’ van Blondie en ‘Love will tear us apart’ van Joy Division scoorden qua ontspanning het best van alle genres. Maar liefst 96 procent van de deelnemers had na afloop een lagere bloeddruk. Bij 36 procent van hen was ook de hartslag verlaagd.

Metal werkt ook

Techno daarentegen blijkt weer helemaal niet goed voor de bloeddruk. Van de participanten had 78 procent na het luisteren van techno juist een verhoogde bloeddruk. Het verrassendste nieuws is echter dat metal óók stressverlagend werkt. 89 procent had door het luisteren naar metaal een verlaagde bloeddruk, 18 procent ook een verlaagde hartslag. Jaren 80 en metal allebei niet je ding? Dan kun je ook de soundtrack van Bridgerton met klassieke uitvoering van hedendaagse nummers een kans geven om stress te lijf te gaan.

Endorfine

Dr. Omer Avlanmış werd ingevlogen om het onderzoek te duiden. Hij vindt het niet zo gek dat jaren 80-muziek zo hoog scoort qua stress verlagen. Juist die nummers wekken namelijk bij veel mensen nostalgie op. ‘Daardoor komt in de hersenen endorfine en serotonine vrij, waardoor je je gelukkiger en rustiger voelt.’ Tussen de bedrijven door even heel hard dansen op The Cure of Blondie is dus een serieus goed plan.

