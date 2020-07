Onderzoek bevestigt, zo ongezond is koffie drinken niet

Koffie drinken ongezond? Nou, bevestigt onderzoek, dat valt reuze mee. Goed nieuws dus, voor de koffieleuten onder ons.

Uit een nieuw rapport blijkt dat koffie drinken een groot aantal gezondheidsvoordelen kent.

95 onderzoeken

Een overzicht van 95 verschillende onderzoeken, deze week gepubliceerd in het New England Journal of Medicine, heeft uitgewezen dat het dagelijks drinken van koffie geen negatief langetermijneffect heeft op je gezondheid. Het zou zelfs je risico op chronische ziekten kunnen verminderen.

Dieet

Wetenschappers van een aantal medische scholen concludeerden dat koffie, als onderdeel van een gezond dieet, geassocieerd kan worden met een lager risico op obesitas. Dit, zeggen ze, komt door het effect van cafeïne op je stofwisseling. Tja, na je ochtendkoffie moet je soms gauw voor een grote boodschap naar de wc…

Mentale gezondheid

Het onderzoek brengt koffie bovendien in verband met een verminderd risico op hart- en vaatziekten en een aantal soorten kanker, waaronder borstkanker en prostaatkanker. Ook heeft koffie een positieve invloed op de mentale gezondheid. Het rapport stelt dat koffiedrinkers minder snel dan anderen lijden aan de ziekte van Parkinson en depressie.

Deze uitkomst komt maanden nadat het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek heeft gezegd dat het drinken van koffie het risico op bepaalde vormen van kanker kan helpen verminderen.

Niet te hard juichen

De onderzoeken klinken als een uitstekend excuus om weer een lekker bakje te zetten, maar laat je niet meeslepen, waarschuwen de wetenschappers. De voordelen zijn mild en niet genoeg om de niet-koffiedrinkers onder ons aan te moedigen ook het zwarte goedje te nuttigen.

Bron: her.ie | Beeld: Annie Spratt/Unsplash