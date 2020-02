Onderzoek: een verkeerde sport-bh laat je langzamer sporten

Februari is inmiddels aangebroken en de goede voornemens zijn nog in volle gang. Als je nog steeds fanatiek aan het sporten bent, is het misschien wel eens tijd om je sportuitrusting te analyseren. Bij de perfecte outfit horen een goede legging en een comfortabel shirtje, maar óók een stevige sport-bh is van groot belang.

Te dunne bandjes of een te ruime cup zijn tijdens het rennen en springen niet bepaald comfortabel. Maar dat is niet het enige probleem. Een verkeerde sport-bh zou ook in het nadeel werken van je prestaties. Uit onderzoek blijkt dat je met een slappe sport-bh een stuk minder snel bent tijdens het sporten.

Vertraging

De British Medical Journal ontdekte tijdens het onderzoek onder 1300 vrouwen die de marathon van Londen liepen dat ongecontroleerde borstbewegingen leiden tot een verkorting van 4 centimeter in schreden per stap. Dat betekent dat deze vrouwen over de hele marathon een vertraging van 1,6 kilometer opliepen. Ai, en zij maar rennen!

De juiste sport-bh

Het is daarom van groot belang om de juiste sport-bh te vinden die jou als gegoten zit. De onderrand van de bh moet hierbij nauw gesloten zitten. Dat geldt ook voor de schouderbandjes. Kies altijd voor een bh met verstelbare schouderbandjes, want geen enkele borst is precies gelijk.

Een kleine sidenote: Ook sport-bh’s zijn soms aan vervanging toe. Als je drie keer per week hardloopt, is het aan te raden om de bh na een jaar te vervangen.

Bron: British Medical Journal | Beeld: iStock