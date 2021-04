Onderzoek: vind jij iemand nafluiten op straat wel of niet kunnen?

Nafluiten op straat of ongevraagd dicht tegen iemand aan gaan dansen in een club. Waar ligt volgens jou de grens van wat wel of niet kan? En heb je zelf wel eens te maken gehad met seksueel ongewenst gedrag? Doe mee aan het onderzoek van EenVandaag, NPO3 en Viva.

Alleen over straat: we durven het vaak niet.

Het onderzoek

Maar wat is té ver gaan? Is het vreselijk als een vreemde ‘lekker ding’ naar je roept, op straat? Is het walgelijk als iemand je aankijkt als je langsfietst? Is het ongemakkelijk als iemand glimlacht naar je? Wat kan wel, wat kan niet? Geef jouw mening. De afgelopen tijd waren er in Nederland meerdere demonstraties tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Ook op sociale media is hier veel aandacht voor. We zijn benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp. Ook vragen we of je hier wel of geen ervaring mee hebt gehad.

Het onderzoek is bedoeld voor iedereen. We gaan vertrouwelijk met je antwoorden om.

Doe hier mee met het onderzoek over waar de grens ligt tussen onacceptabel gedrag en ‘grappig geflirt’.