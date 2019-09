Onderzoek: visolie tegen depressie?

Een gevleugelde uitspraak is ‘Je bent wat je eet’. En dat voeding effect heeft op je gezondheid, daarover valt niet te twisten. Maar zou voeding ook een positieve invloed hebben op geestelijke aandoeningen als depressie en adhd? Daarover is ondanks een nieuwe Australische studie nog steeds geen uitsluitsel.

Niet alleen patiënten zoeken wanhopig naar diëten tegen depressie, adhd of een angststoornis, ook wetenschappers houden zich hier druk mee bezig. Onderzoekers van de Western Sydney University schreven onlangs in vakblad World Psychiatry dat je visolie zou moeten slikken wanneer je last hebt van een depressie. Omega 3-supplementen zouden een goede aanvulling zijn in de behandeling. Ze baseren die uitspraak op een overzichtsstudie die ze deden naar 33 eerdere onderzoeken, waaraan in totaal ruim tienduizend proefpersonen aan hebben meegewerkt. Bij andere stoffen, als foliumzuur, konden ze geen effect meten.

Te bombastisch

Toch is niet de hele wetenschappelijke wereld in jubelstemming. ‘Hun studie is goed van opzet, ze bekijken veel data’, zegt Marc Molendijk aan HLN. Molendijk is depressieonderzoeker aan de Universiteit van Leiden. ‘Maar hun conclusies zijn te bombastisch.’

‘Het effect is extreem klein’, zegt Molendijk, die met collega’s al eerder onderzoeksresultaten van de Australische onderzoeksgroep bekritiseerde. ‘Ze beweren dat ze hebben gecorrigeerd voor het gegeven dat onderzoeken met een positieve uitkomst vaker worden gepubliceerd dan de onderzoeken die geen effect vinden. Maar het is bijna onmogelijk dat compleet te doen. Laat ik het zo zeggen: ik ga dit nu niet klinisch toepassen.’

Baat het niet dan schaadt het niet

Toch is hij niet geheel negatief over het onderzoek. ‘Dat het nog niet gelukt is om een causaal verband aan te tonen tussen voeding en psychische gezondheid wil niet zeggen dat het er niet is of dat we het nooit zullen vinden’, beklemtoont Molendijk. ‘Maar voor nu kunnen we weinig meer zeggen dan: baat het niet, dan schaadt het niet.’

Bron: HLN | Beeld: Michele Blackwell