Onderzoek: vrouw slaapt beter naast hond dan naast partner

Heb je vannacht lekker geslapen? Dan is de kans groot dat je de nacht door hebt gebracht naast je hond. Volgens Amerikaans onderzoek zouden vrouwen namelijk het lekkerst slapen met een hond naast zich.

De voorwaarde om lekker te kunnen slapen is dat je je fijn en veilig voelt. Amerikaanse onderzoekers zeggen dat vrouwen dit het meest ervaren als hun bedpartner hun hond is, meer nog dan als hun kat naast ze ligt, of zelfs hun partner.

Klaas Vaak gegarandeerd

962 vrouwen in de Verenigde Staten werden hierover ondervraagd. Ook mannen kregen een vragenlijst toegestuurd, maar daar kwam te weinig respons op terug. 57 procent van de ondervraagde vrouwen deelt het bed met hun partner, 31 procent met een kat en meer dan de helft met een of meer honden. En die laatste groep slaapt het best.

Gewoon jezelf zijn

Hoogleraar Nienke Endenburg die gespecialiseerd is in de relatie tussen mens en dier kan zich in deze uitslag inleven. ‘Een hond accepteert je zoals je bent. Als je samen met je partner slaapt en het gaat even niet zo goed tussen jullie, dan slaap je slecht. En katten doen meer hun eigen ding. Een kat wil bijvoorbeeld niet de hele nacht blijven liggen of niet onder de deken slapen’ vertelt ze in Editie NL.

Getver

Of het ook hygiënisch is valt zeer te betwijfelen. Reinier de Groot van het Nederlands Slaap Instituut: ‘Als jij in bed gaat liggen, dan doe je je schoenen uit. Een hond doet dat niet. Een hond snuffelt aan van alles op straat. Jij doet dat niet.’

