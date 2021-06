One Direction-lid Liam Payne worstelde met suïcidale gedachten

Terwijl hij in stadions over de hele wereld werd toegejuicht door miljoenen fans, vocht Liam Payne met innerlijke demonen. In de podcast van Steven Barlett vertelt de wereldster over zijn drank- en drugsmisbruik en de suïcidale gedachten die hem teisterden.

‘Er zijn wat dingen waar ik absoluut nooit eerder over heb gesproken’, vertelt Liam. Hij voegt daaraan toe dat zijn problemen destijds ‘heel, heel, heel ernstig’ waren. ‘Ik ben nu een maand nuchter’, zegt de zanger in de podcast. Hij besefte dat hij een probleem had met drank en drugs toen hij feestende foto’s van zichzelf op een boot zag.

Bijna fataal

‘Ik noem het een pillen- en drankgezicht’, zegt hij over hoe opgezwollen hij destijds was. ‘Ik vond mezelf toen gewoon niet zo leuk.’ Het is niet de eerste keer dat Liam vertelt over zijn mentale problemen. In 2019 deelde hij al dat de faam en eenzaamheid hem ‘een paar keer bijna fataal werden’.

Minibar

Hij geeft daar niemand de schuld van, maar weet wel dat zijn problemen kwamen door het feit dat hij in de grootste band ter wereld zat. ‘De beste manier om onszelf te beschermen was door ons op te sluiten in onze hotelkamers. En natuurlijk, wat zie je in die kamer? Een minibar. Op een gegeven moment dacht ik dat ik dan maar een feestje voor één ging houden, en dat hield ik jarenlang vol.’

‘Een heel boos persoon’

Door de faam had hij niet het idee dat hij nog wat te zeggen had over zijn eigen leven. ‘We zaten ’s avonds altijd opgesloten in een kamer. Pas tot een paar maanden geleden besefte ik dat ikzelf de baas ben. Maar zelfs nu voelt dat nog niet zo.’ De One Direction-leden kregen constant te horen wat ze moesten doen van mensen die ouder en wijzer waren dan zij. ‘Ik wist niet waar ik mee bezig was, en er bestaat niet een soort gids.’ Zonder die gids en die vrijheid werd hij naar eigen zeggen ‘een heel boos persoon’.

‘Niet goed in relaties’

Onlangs verbrak Liam zijn verloving met Maya Henry. ‘Ik ben teleurgesteld in mezelf omdat ik mensen maar blijf kwetsen. Dat irriteert me. Ik ben gewoon niet zo goed in relaties. Ik moet eerst aan mezelf werken voordat ik mezelf aan iemand anders kan binden.’

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Praten over zelfmoord kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis). Mensen met suïcidale gedachten én hun naasten kunnen hier 24/7 gebruik van maken.

