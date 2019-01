Dit is waarom je geuren soms anders waarneemt als je ongesteld bent

Smul jij op sommige dagen van de geur van een broodje gerookte zalm, terwijl je er op andere momenten het liefst zo ver mogelijk bij uit de buurt blijft? Dat zou goed kunnen; je hormonen hebben namelijk invloed op de manier waarop je geuren waarneemt.

Dat je tijdens je menstruatie last kan hebben van gevoelige borsten, buikpijn, cravings en rugklachten, is ons allen (helaas) bekend. Maar wist je dat je ongesteldheid ook gevolgen heeft voor je reukvermogen? Uit onderzoek van het Institute of Psychology blijkt dat oestrogeenschommelingen ertoe kunnen leiden dat je gevoeliger bent voor bepaalde geuren. Dit is ook waarom zwangere vrouwen sommige geuren ineens heel (on)aantrekkelijk kunnen vinden.

Schommelingen

Gabrielle Lichterman, oprichtster van de website Hormonology, deed onderzoek naar de invloed die hormonen hebben op de manier waarop je een geur waarneemt. Doordat je oestrogeenspiegels tijdens de menstruatieweek het laagst zijn, neemt ook je reukvermogen af. Deze week ben je dus het minst gevoelig voor geuren. Gedurende de week stijgt dit weer.

De week ná je ongesteldheid ben je juist het gevoeligst voor geuren. Dat komt doordat je oestrogeenniveau die week op z’n hoogtepunt is. Het gevolg is dat je sommige geuren ineens héérlijk vindt, terwijl je andere verafschuwt – soms ook die waar je normaal juist van houdt. Voilà, hierbij de verklaring voor je verwarring.

