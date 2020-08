Ongezond positief zijn: het bestaat, en zo herken je het

We hebben allemaal wel een vriendin die immer het zonnetje in huis is. Geen tegenslag zo groot of zij ziet er het voordeel wel van in. Been gebroken? Gelukkig doen je armen het nog! Ontslagen? Kun je eindelijk op zoek naar een leukere baan.

Met positief zijn an sich is niks mis. Sterker nog: veel mensen kunnen wel een extra dosis optimisme gebruiken. Het kan echter ook doorslaan – en dat is ongezonder dan het lijkt.

Geen ruimte voor andere gevoelens

Een ongezond positieve levenshouding houdt in dat er eigenlijk geen ruimte is voor je gevoelens op dat moment. Bij iedere uitdaging of teleurstelling wordt meteen gezocht naar de zonnige kant. Dat is goed bedoeld, maar het onderdrukt je echte reactie op een moeilijke situatie.

Als positiviteit doorslaat is het niet meer een vrolijke kijk op het leven. Ongezond positief zijn draait om ontkennen, minimaliseren en het negeren van je authentieke gevoelens. De onverbeterlijke Little Miss Sunshine weigert ieder vervelend gevoel en erkent die negatieve gevoelens ook niet bij anderen. Je vindt het daarom misschien moeilijk om met die positieve vriendin te praten omdat het lijkt alsof ze niet écht luistert.

Positive vibes only

Denk maar eens aan de uitspraak ‘positive vibes only’ die je tegenwoordig te pas en te onpas ziet op social media, maar ook in koffietentjes en op T-shirts. Het idee daarachter is dat wanneer je focust op negatieve gevoelens, dat ook negatieve gevoelens en – gedrag teweeg brengt. Het is logisch dat je onaangename gevoelens zoveel mogelijk ontwijkt, maar ongezond positief zijn leert je aan om alles wat je kunt zien als negatief te onderdrukken. Je doet alsof dat gevoel er niet is.

Gevoelens zijn nodig

Het probleem is dat je zo een waardeoordeel aan je gevoelens hangt. Terwijl gevoelens niet uitgesproken negatief of positief zijn – ze zijn er gewoon. Een gevoel geeft net als je zintuigen informatie over je omgeving: is het veilig of is er dreiging? We hebben die gevoelens nodig om te overleven en om goed te gedijen. Als je immer positief bent, loopt je het risico dat je die tools misloopt.

Daarbij: negatieve gevoelens negeren zorgt er niet voor dat ze weggaan. Het kan ze juist erger maken. Gevoelens onderdrukken kan heel gevaarlijk zijn. Uit een 12 jaar durend onderzoek uit 2013 blijkt dat mensen die hun gevoel opkroppen of onderdrukken een hoger risico lopen op een vroegtijdige dood. Niet erkennen hoe je je voelt zet je lichaam – ook fysiek – onder grote stress.

Eenzaam

Je begrijpt dat zoiets ook niet lekker werkt in vriendschappen. Je voelt je onbegrepen bij een vriendin die jouw problemen altijd wegwuift. Dat zorgt voor afstand en kan je heel eenzaam doen voelen. Bovendien is er zo geen ruimte voor een goed gesprek.

Dankbaar zijn en het glas halfvol zien zijn mooie eigenschappen. Mentaal gezond zijn betekent echter ook dat je leert omgaan met alle soorten gevoelens. Het is normaal dat je niet altijd happy bent en in polonaise door het leven gaat. Hoe je vervolgens met die gevoelens omgaat, is cruciaal. Dat wil zeggen: erkennen dat het oké is om niet altijd oké te zijn.

