Of je nu de televisie aanzet, ouderwets de krant openslaat of een willekeurige website opent: nu het coronavirus officieel een pandemie is, kun je er niet langer omheen. Ook op social media kun je je er haast niet voor afsluiten, al zou dat in sommige gevallen wel goed zijn. Er spoken namelijk heel wat onjuiste adviezen rond over COVID-19.

Onjuiste adviezen coronavirus

Op Facebook, Twitter en zelfs WhatsApp worden allerlei adviezen gedeeld om de kans op besmetting met het nieuwe coronavirus te beperken. Maar je kunt – zoals helaas in vele gevallen – niet alles geloven wat op het wereldwijde web verschijnt. Welke adviezen niet kloppen en waar je maar beter voor op kunt passen? NUcheckt zocht het uit, VIVA somt ze voor je op.

Ibuprofen verergert klachten coronapatiënt: onvoldoende bewijs

Eerder deze week ging er via WhatsApp een bericht rond over het gebruik van ibuprofen. Een neuroloog van Treant Zorggroep – waaronder drie ziekenhuizen vallen – zou hebben gezegd dat gebruik van ibuprofen ertoe kan leiden dat de ziekte COVID-19 ernstiger verloopt. Uit navraag bij Treant Zorggroep blijkt dat dit bericht niet klopt en niet door een van de neurologen is verstuurd.

Paracetamol

De geruchten ontstonden nadat op 11 maart in een wetenschappelijk tijdschrift een artikel over mogelijke effecten van medicijnen op COVID-19-patiënten was verschenen. In het artikel wordt gesteld dat verschillende medicijnen tegen diabetes en ook ibuprofen mogelijk de klachten van COVID-19-patiënten kunnen verergeren. De betreffende onderzoekers hebben slechts naar een kleine groep van 32 mensen gekeken. Het mechanisme waardoor ibuprofen tot ernstigere klachten zou leiden, is niet bewezen. Op basis van dit artikel kun je dus niet concluderen dat ibuprofen de klachten van COVID-19-patiënten verergert. Verschillende experts raden wel aan om in eerste instantie paracetamol te gebruiken en geen ibuprofen, omdat dit minder bijwerkingen geeft. Ouderen en mensen die al andere medicijnen slikken, wordt bijvoorbeeld aangeraden eerst met een arts te overleggen voor ze ibuprofen innemen.

Besmetting opsporen door adem in te houden: fabel

Sinds afgelopen donderdag wordt een bericht dat afkomstig zou zijn van de Stanford University veel gedeeld. De universiteit heeft zelf verklaard dat dit niet het geval is en dat het bericht bovendien foutieve informatie bevat.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Misinformation about COVID-19 symptoms and treatment falsely attributed to Stanford is circulating on social media and in email forwards. It is not from Stanford. Official information from Stanford is available at https://t.co/LlNXeyuejP. — Stanford University (@Stanford) March 13, 2020

Adem inhouden

Het bericht dat afkomstig zou zijn van de Stanford University is een samenraapsel van verschillende adviezen die ook al in andere vormen op sociale media zijn verspreid. Zo wordt in dit bericht onder meer beweerd dat als je zonder problemen tien seconden je adem kunt inhouden, je niet besmet bent met het coronavirus.

Meerdere factoren

Robert Legare Atmar, een infectieziektenspecialist verbonden aan het Baylor College of Medicine in Texas, zei eerder al tegen persbureau AP dat iemand zijn adem laten inhouden misschien kan helpen bij het herkennen van ernstige longklachten, maar dat je mensen die door het coronavirus lichte of milde klachten hebben hiermee niet kunt opsporen. Experts laten weten dat bijvoorbeeld angstklachten, astma en hooikoorts er bovendien ook toe kunnen leiden dat je jouw adem niet tien seconden lang kunt inhouden.

Slokjes water drinken en gorgelen helpen niet

In het advies dat is toegeschreven aan de Stanford University stond ook dat iedere vijftien minuten een slokje water drinken kan helpen voorkomen dat je besmet raakt met het coronavirus. Voor je gezondheid is het inderdaad belangrijk om voldoende water te drinken, maar er is geen enkele aanwijzing dat regelmatig water drinken helpt tegen het coronavirus. Ook wordt geschreven dat gorgelen met een zout- of azijnoplossing helpt bij de bestrijding van COVID-19, maar dat klopt bovendien niet. De Amerikaanse John Hopkins University legt uit dat gorgelen met welke vloeistof dan ook niet voorkomt dat je ziek wordt van het coronavirus.

Knoflook geen medicijn tegen COVID-19

In verschillende talen en landen gaat het gerucht rond dat zeven tenen knoflook – gehakt en gekookt in water – het coronavirus kunnen genezen. Gezondheidsorganisatie WHO heeft uitgelegd dat knoflook mogelijk antibacteriële eigenschappen heeft, maar dat er geen enkel bewijs is dat het helpt tegen COVID-19.

En vitamine C?

Er gaan tot slot verschillende geruchten rond dat vitamine C kan voorkomen dat je besmet raakt met het coronavirus en zelfs dat het de ziekte COVID-19 kan genezen. Ook deze beweringen zijn ongefundeerd. Het klopt dat voldoende vitamine C innemen een klein effect kan hebben op de kans dat je verkouden wordt, maar er is geen bewijs dat de vitamine besmetting door het coronavirus voorkomt. Ook voor de bewering dat je kunt genezen door vitamine C in te nemen, is geen enkel bewijs. Er loopt op dit moment in de Chinese provincie Wuhan wel een onderzoek waarin wordt bekeken of het direct in de bloedbaan spuiten van vitamine C kan helpen tegen COVID-19. Hier zijn nog geen resultaten van bekend.

Wat kun je wel doen?

Wees argwanend als je gezondheidsadviezen tegenkomt waarin wordt beweerd dat een bepaalde handeling of een bepaald voedingsmiddel je volledig kan beschermen tegen besmetting met het coronavirus of COVID-19 kan genezen. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan, maar er is volgens de WHO nog geen middel gevonden waarvan is bewezen dat het helpt en waarvan we weten dat het veilig is. Ook een vaccin is er nog niet.

Adviezen RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert – om verspreiding van het coronavirus te voorkomen – dat je thuisblijft bij klachten, thuiswerkt indien mogelijk en contacten met anderen beperkt. Verder is het belangrijk goed en vaak je handen te wassen, te hoesten in de binnenkant van je elleboog, geen handen te schudden en papieren zakdoekjes te gebruiken.